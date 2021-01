​Chcesz przyspieszyć porost włosów? Stosuj preparaty z kofeiną!

Kofeina znajduje szereg zastosowań w pielęgnacji. Jest doskonałym składnikiem produktów do twarzy, które niwelują obrzęki, ale to nie jest jedyne jej zastosowanie. Sprawdza się bowiem równie doskonale w pielęgnacji włosów, m.in. pobudzając ich wzrost.

Zdjęcie Udowodniono, że kofeina zawarta w kawie stymuluje wzrost włosów /123RF/PICSEL

"Kofeina stymuluje przepływ krwi do skóry głowy" - wyjaśnia w rozmowie z "Cosmopolitan" trycholog Bridgette Hill. "Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ krew dostarcza skórze głowy tlen i składniki odżywcze, których potrzebuje, aby zachować zdrowie. Brak właściwego 'odżywienia' skóry może przyczynić się do tego, że włosy będą wysuszone, dostrzeżemy znaczne ich przerzedzenie i nadmierne wypadanie. Stąd produkty do pielęgnacji włosów zawierające kofeinę mogą okazać się skutecznym remedium" - wyjaśnia trycholog. Należy jednak wykazać się cierpliwością. Jak podkreślają eksperci, efekty działania produktów z kofeiną widać po około trzech miesiącach ciągłego stosowania.

Skuteczność kofeiny potwierdzają badania. Według doniesień naukowych, kofeina zawarta w kawie może pomóc stymulować wzrost włosów i powstrzymać ich wypadanie. Jedno z badań laboratoryjnych wykazało, że kofeina pomaga blokować działanie DHT (hormonu, który może przyczynić się do nadmiernego wypadania włosów) w męskich mieszkach włosowych. Kofeina stymuluje również wydłużenie łodygi włosa.

Można również pokusić się o przygotowanie małej czarnej dla naszych włosów, szczególnie jeśli wydają się matowe, łamliwe i suche. Zaskakujące jest, że spłukiwanie włosów kawą może również poprawić ich wygląd, ale dzieje się tak, ponieważ kawa zawiera flawonoidy, które są przeciwutleniaczami wspomagającymi regenerację włosów. Przygotowanie takiej kuracji jest niezwykle proste, potrzebujemy 2-4 filiżanek kawy, całkowicie schłodzonej, butelki z rozpylaczem i czepka pod prysznic.

Włosy myjemy tak jak zwykle, następnie rozpylamy na nie napar kawowy, i dokładnie wmasowujemy go we włosy i skórę głowy, wykonując delikatny masaż. Następnie nakładamy czepek. Po 20 minutach spłukujemy włosy.