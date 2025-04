Aspiryna idealnie nadaje się do usuwania uporczywych żółtych plam (np. z potu) z białych ubrań. Do połowy szklanki letniej wody wystarczy dodać 2 rozkruszone tabletki aspiryny i dokładnie wymieszać. Taki roztwór wystarczy nałożyć na plamy i zostawić na kilka godzin. Po tym czasie ubranie należy uprać jak zwykle. Po plamach i nieprzyjemnych zapachu nie zostanie żaden ślad.

Aspiryna błyskawicznie udrożni też zatkany odpływ. Wystarczy wrzucić do niego kilka tabletek i zalać szklanką octu. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność , bo to mieszanka wybuchowa, która może nas poparzyć. Po kilkunastu minutach odpływ wystarczy zalać wrzątkiem.

Jeśli chcesz dłużej cieszyć się świeżymi kwiatami w wazonie, wykorzystaj aspirynę. Pokruszoną tabletkę wystarczy wrzucić do wody w wazonie i wymieszać.

Aspiryna jest skuteczna w walce z mszycami i ziemiórkami. Jeśli zobaczymy je na roślinach, trzeba szybko reagować. Do litra wody należy dodać rozkruszoną połowę tabletki aspiryny i dokładnie wymieszać. Roztwór najlepiej przelać do butelki z atomizerem i spryskać roślinę.

Aspiryna idealnie nadaje się też do czyszczenia trudno dostępnych miejsc lub usuwania uporczywych zabrudzeń. Można ją wykorzystać do czyszczenia termosów i kubków termicznych z osadów czy przypalonych naczyń żaroodpornych. Naczynia wystarczy zalać wodą i dodać kilka pokruszonych tabletek aspiryny (2-6 w zależności od stopnia zabrudzenia) . Po godzinie całość wystarczy umyć jak zwykle, będą lśnić czystością.

Zakamieniona toaleta z żółtym osadem to prawdziwe wyzwanie do usunięcia. Pomocna będzie aspiryna. Kilka tabletek wystarczy wrzucić do muszli klozetowej i zostawić na godzinę. Po tym czasie trzeba jedynie wyczyścić toaletę szczotką, osady powinny zniknąć. W przypadku uporczywych zabrudzeń zabieg należy powtórzyć.