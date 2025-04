Śmietnik dla teściowej? Brzmi ryzykownie… ale skończyło się pochwałami!

Masz trochę orzechów, rodzynki, zmęczone życiem jabłka i zero chęci na skomplikowane wypieki? Ciasto "Śmietnik" to jednocześnie kulinarna prostota, doskonały smak i podążanie za ideą "zero waste"– czego chcieć więcej?