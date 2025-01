Koloryzacja cherry cola hair to zjawiskowa mieszanka głębokiego brązu z nasyconymi wiśniowymi tonami. Włosy w tym odcieniu mogą być jednolite lub zdobić je subtelne refleksy, co pozwala dopasować efekt do indywidualnych preferencji. Gwiazdy takie jak Dua Lipa czy Dove Cameron pokochały ten trend, inspirując kobiety na całym świecie.