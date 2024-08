Co pić na piękną cerę? Przewodnik po napojach dla zdrowej i promiennej skóry

Większość z nas wie, że aby cieszyć się piękną cerą równie ważne co stosowanie odpowiedniej pielęgnacji, jest to, co znajduje się na naszym talerzu. Źle zbilansowana dieta sprawi, że efekty stosowania nawet najdroższych kosmetyków czy korzystanie z zabiegów oferowanych przez gabinety kosmetyczne przyniesie niewielkie lub krótkotrwałe rezultaty. Warto jednak wiedzieć, że na stan naszej cery ma wpływ również to co pijemy. Co więc warto pić aby nie tylko ugasić pragnienie, ale i zadbać o naszą skórę od środka?