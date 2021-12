Niskie temperatury

Mróz nie jest szkodliwy dla włosów samych w sobie, ale dla skóry głowy i cebulek. Niskie temperatury powodują zaburzenie pracy gruczołów łojowych. W efekcie skóra głowy nie jest chroniona warstwą naturalnego tłuszczu, co sprawia, że może łatwiej ulegać uszkodzeniom, infekcjom i innym tego typu zagrożeniom. Wynikiem zaburzenia w wydzielaniu sebum mogą być także przesuszone włosy.



Zdjęcie Mróz szkodzi skórze głowy i cebulkom włosów /123RF/PICSEL Dlaczego mróz szkodzi włosom zimą? Mróz zwęża naczynia krwionośne, przez co do mieszków włosowych trafia mniej tlenu i substancji odżywczych. W efekcie włosy stają się słabsze i mają tendencję do wzmożonego wypadania.



Jak dbać o włosy zimą? W mroźnym okresie roku ważna jest odpowiednia pielęgnacja włosów oraz zabezpieczenie skóry głowy, w czym pomoże noszenie czapki. Wiele osób porzuca nakrycia głowy w okresie nastoletnim i już do nich nie powraca. To poważny błąd, który negatywnie wpływa na nasze włosy.



Duże różnice temperatur i suche powietrze

Zdjęcie Wejście z mrozu do ciepłego pomieszczenia to istny szok dla włosów / 123RF/PICSEL

Co szkodzi włosom zimą? Duże różnice temperatur. Ogromnym ciosem dla kondycji skóry głowy jest wchodzenie z mrozu do mocno nagrzanych pomieszczeń, gdzie nierzadko powietrze jest suche. Efektem nagłego ocieplenia może być nadmierne pobudzenie gruczołów łojowych, co prowadzi do całkowitego rozregulowania ich pracy. Aby uniknąć negatywnych skutków dużej zmiany temperatur, należy nosić czapkę oraz dbać o nawilżenie powietrza dzięki specjalnym urządzeniom lub wieszając na grzejniku pojemnik z wodą. Jak dbać o włosy zimą? Należy zabezpieczyć je przed suchym i gorącym powietrzem, stosując olejki, silikony i odżywki. Włosy w tym czasie najlepiej myć delikatnymi szamponami.



Czapka pomaga, ale i szkodzi

Noszenie nakryć głowy jest niezwykle ważne dla skóry i cebulek włosów, jednak może powodować także ich elektryzowanie się i przetłuszczanie. Aby tego uniknąć, należy wybierać czapki z naturalnych “oddychających" materiałów. Sprawdzą się tutaj zarówno wełniane, jak i bawełniane nakrycia głowy.



Elektryzowaniu się czupryny można zapobiec, spryskując czapkę specjalnym sprayem antystatycznym, dzięki czemu włosy nie będą do niej przylegać. Domowym sposobem na elektryzującą się czapkę jest także przetarcie jej nawilżoną chusteczką. Tendencje do elektryzowania się mają najczęściej włosy przesuszone, dlatego warto w codziennej pielęgnacji pamiętać o ich odpowiednim nawilżeniu. Silikony, oleje do włosów czy jedwab pomogą utrzymać włosy w dobrej kondycji i odpowiednio je nawilżyć, dzięki czemu będą się mniej elektryzowały.



Jeśli chcemy, by po zdjęciu czapki nasze włosy prezentowały się ładnie, można zastosować elastyczne pasty i spraye zapamiętujące fryzurę. Dzięki nim włosy będą ładnie się układać nawet po noszeniu nakrycia głowy.

