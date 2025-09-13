Niewinne ukąszenie, wielkie swędzenie. Dlaczego ukąszenie komara jest tak uciążliwe?

Letni wieczór, przyjemny spacer i chmara komarów. To one często uprzykrzają nam lato, bo choć małe i wyglądają niewinnie, ich ukąszenia mogą być bardzo uciążliwe. Wszystko przez uporczywe swędzenie.

Kiedy komar przebija skórę, wprowadza do niej swoją ślinę. Zawarte w niej substancje zapobiegają krzepnięciu krwi, co ułatwia mu jej pobieranie. Organizm człowieka z kolei reaguje na te obce białka jak na zagrożenie, czyli uruchamia układ odpornościowy, a komórki uwalniają histaminę. To właśnie ona powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, zaczerwienienie, opuchliznę i przede wszystkim swędzenie.

Można mieć także uczulenie na ukąszenie komara - choć większość osób doświadcza tylko typowej, łagodnej reakcji, czyli właśnie pojawia się niewielki, swędzący bąbel, ale u niektórych reakcja układu odpornościowego jest silniejsza. To uczulenie nazywa się czasem "osutką pokrzywkową po ukąszeniach komarów" lub potocznie "alergią na komary".

Jak poradzić sobie ze swędzeniem?

W miejscu ukąszenia komara tworzy się charakterystyczny bąbel, obrzęk i rumień 123RF/PICSEL

Trudno jest wyeliminować całkowicie swędzenie po ukąszeniu w kilka chwil, ale są sposoby, które zdecydowanie je zredukują, a finalnie szybciej pozwolą się pozbyć nieprzyjemnego uczucia.

Ich stosowanie także może zapobiec drapaniu przez nas samych bąbla, co często prowadzi do pogłębienia stanu i do rozdrapania rany.

Pierwszym sposobem, niezwykle banalnym i szybkim jest zastosowanie zimnego okładu. Możemy użyć kostki lodu owiniętej w ściereczkę czy nawet zimnej łyżeczki. Chłód zwęża naczynia krwionośne, zmniejsza opuchliznę i spowalnia działanie histaminy, przynosząc natychmiastową ulgę.

Następnie warto nałożyć na miejsce ukąszenia maść lub żel dostępne w aptece. Dostępne są preparaty z substancjami antyhistaminowymi lub z dodatkiem aloesu, mentolu czy pantenolu. Takie środki nie tylko zmniejszają świąd, ale również wspierają regenerację skóry. Warto mieć je w wakacyjnej apteczce.

Jeżeli nie mamy możliwości sięgnięcia po apteczną maść, warto wypróbować wtedy domowy sposób. Roztwór sody oczyszczonej (pasta z odrobiny wody i proszku) albo kropla octu nałożona na miejsce ukąszenia potrafią zneutralizować odczyn skóry. To sprawdzone, naturalne metody, które wiele osób stosuje od pokoleń.

