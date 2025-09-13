Tekst jest częścią cyklu "Polska na własne oczy" - wakacyjnej akcji Interii, w ramach której w każdym tygodniu wakacji zabieramy Was do innego województwa. Odkrywamy to, co mniej znane, przywołujemy zapomniane historie, opisujemy ludzi i miejsca, dzięki którym dany region jest wyjątkowy. Teraz zwiedzamy najciekawsze miejsce w województwie świętokrzyskim. Ruszaj z nami w drogę!

Gdzie leży Ponidzie?

Ponidzie to regionalne określenie obszarów położonych w Dolinie Nidy. Rozciąga się od Chęcin aż po Nowy Korczyn. W 1986 r. utworzono tu trzy parki krajobrazowe: Nadnidziański, Szaniecki i Kozubowski. Chronią one cenne zbiorowiska unikatowej roślinności, faunę i zjawiskowe krajobrazy. Znajdują się tu również liczne formy krasowe i rzadkie gipsowe formacje geologiczne. Największe i najciekawsze miejscowości Ponidzia to Wiślica, Busko-Zdrój, Pińczów, Kazimierza Wielka, Jędrzejów i Staszów.

Jak najlepiej zwiedzać Ponidzie?

Ponidzie to region kojarzący się z sielskimi krajobrazami południowych krajów - wiosną intensywna zieleń aż kłuje w oczy, a zapachy kwitnących roślin potrafią zawrócić w głowie. W pełni lata pagórki przybierają złoto-pomarańczowe barwy. Nawet klimat jest tu nieco cieplejszy niż w innych rejonach Polski - stąd spore obszary roślinności ciepłolubnej, a także owadów, które spotyka się na południu Europy. Nic dziwnego, że Ponidzie zachęca też do zwiedzania w południowym stylu - najlepiej niespiesznie delektować się słońcem i krajobrazami, by później wypić aromatyczną kawę w jednym z urokliwych miasteczek - Wiślicy, Pińczowie czy Busku-Zdrój.

Królową Ponidzia jest Nida - leniwie płynąca rzeka zachęca do spływów kajakowych Magdalena Kowalska Archiwum autora

Zwiedzanie tego niesamowitego obszaru ułatwia Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa "Ciuchcia Ponidzie", która w niedziele kursuje między Jędrzejowem a Motkowicami. Z kolei leniwie płynąca Nida zachęca do spokojnych spływów kajakowych. Region docenią też osoby, które lubią bardziej aktywnie spędzać czas - przez parki krajobrazowe prowadzą liczne ścieżki piesze i rowerowe.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej - idealna baza wypadowa na Ponidzie dla rodzin i nie tylko

Dobrym pomysłem na początek przygody na Ponidziu jest wizyta w otwartym niedawno Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. Nowoczesny kompleks powstał w 2022 r. i zachęca mnóstwem atrakcji, które w pigułce pokazują oblicze regionu. Wstęp jest bezpłatny.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach to idealne miejsce na jednodniową wycieczkę z dziećmi Magdalena Kowalska Archiwum autora

Już samo położenie ośrodka jest ciekawe - w pobliżu śródlądowej delty Nidy, tuż obok zabytkowej stacji kolejki wąskotorowej. Wewnątrz przestronnego budynku mieści się imponujące Nidarium - czyli ogromne akwarium, które obrazuje życie w Nidzie. Można tu zobaczyć m.in. leszcze, karasie, płocie, brzany czy klenie. Z ośrodka warto zabrać ulotki i mapy z opisem krótkich ścieżek przyrodniczych w pobliżu.

Jedną z głównych atrakcji ośrodka w Umianowicach jest Nidarium, czyli ogromne akwarium, w którym żyją ryby występujące w Nidzie Magdalena Kowalska Archiwum autora

Na zewnątrz czeka mnóstwo innych atrakcji - plac zabaw nawiązujący do życia owadów i małych ssaków, dawna wieża ciśnień kolei wąskotorowej, która obecnie pełni rolę wieży widokowej, a także woliery dla dzikich ptaków. Trafiają tu ranne drapieżniki, które po leczeniu i rehabilitacji wracają na wolność. Mieszkają w nich m.in. myszołowy, sokół, pustułka czy sowa płomykówka.

Konik polski, żółw błotny i gęś kielecka, czyli żywe wizytówki Ponidzia

Jednym z celów ośrodka w Umianowicach jest odtworzenie dawnych ekosystemów i zachowanie najcenniejszych siedlisk przyrodniczych Ponidzia. Pracujący tu eksperci z sukcesem przywracają środowisku gatunki zagrożone do niedawna wyginięciem i odtwarzają warunki środowiskowe sprzed kilkudziesięciu lat. Przykładem jest jedyny występujący naturalnie w Polsce żółw błotny, którego przedstawicieli można obserwować w akwarium oraz w pobliskim oczku wodnym. Obecnie trwają przygotowania do wypuszczenia na wolność 20 najsilniejszych osobników i monitorowanie ich zachowań w naturalnym środowisku.

Żółw błotny to jedyny naturalnie występujący w Polsce gatunek żółwia. Do niedawna zagrożony był wyginięciem Magdalena Kowalska Archiwum autora

Na terenie ośrodka znajdują się też zagrody hodowlane z innymi zwierzętami charakterystycznymi niegdyś dla Ponidzia. Spotkamy tu gęsi kieleckie, kozy sandomierskie, kozy domowe, owcę wrzosówkę i owcę czarnogłówkę. Koza sandomierska to jeden z trzech polskich gatunków kóz, a gęś kielecka w międzywojniu była najczęściej hodowlanym gatunkiem w naszym kraju. Dziś są zagrożone wyginięciem, dlatego działalność ośrodka w Umianowicach jest tak cenna. Istnieje szansa, by przywrócić zapomniane gatunki na szeroką skalę.

Jedna ze ścieżek przyrodniczych prowadzi też do zagrody z bydłem rasy polskiej czerwonej, które po wojnie stopniowo było wypierane przez inne gatunki. Po przekroczeniu kładki nad Smugą Umianowicką, czyli dawne koryto Nidy, trafia się wprost na pastwisko z konikami polskimi. Ten potomek dzikich tarpanów przetrwał do 1780 r. jedynie w Puszczy Białowieskiej. Jego ratowaniem zainteresowali się Zamoyscy, więc konika odłowiono i sprowadzono do zwierzyńca koło Biłgoraja (stąd też alternatywna nazwa konik biłgorajski). Dziś hodowle zachowawcze tego niewysokiego, ale silnego i przyjaznego konia prowadzone są w zaledwie kilku miejscach w Polsce.

Koniki polskie to potomkowie dzikich tarpanów. Mimo to chętnie pozwalają się karmić zerwaną trawą Magdalena Kowalska Archiwum autora

Niezapomniana przygoda na Ponidziu, czyli wycieczka drezyną rowerową

Tuż przy ośrodku w Umianowicach znajduje się zabytkowy dworzec dawnej kolejki wąskotorowej. Obecnie mieści się w nim niewielki bar z lodami i przekąskami. Bilety na podróż można jednak kupić na peronie - w weekendy i w święta na wyjątkowe wycieczki zaprasza Fundacja Świętokrzyskie Drezyny Rowerowe. Przejażdżka jest nie lada atrakcją i trwa około godziny. W jednym wagoniku może jechać 5 osób. Trasa obfituje w sielskie widoki na okoliczne łąki i pagórki. Drezyny zostały też unowocześnione - znajdujące się w nich rowery są wspomagane elektrycznie, więc wycieczką można się rozkoszować bez większego wysiłku.

Przejażdżka drezyną rowerową to nie lada atrakcje. Na trasie czekają piękne widoki Magdalena Kowalska Archiwum autora

Malownicze ścieżki przyrodnicze na Ponidziu

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach oferuje też trzy krótkie i przyjemne ścieżki edukacyjne, które pokazują piękno regionu. Jedna z nich prowadzi do wspomnianych wcześniej zagród zwierząt hodowlanych. Dwie pozostałe pozwalają na obcowanie z naturą i obserwację ptaków, które naturalnie występują na rozlewiskach rzek.

Żółty szlak ma ok. 1300 metrów i ciągnie się wzdłuż torów kolejki wąskotrowej, a później urokliwą aleją wierzbową. Krótka i wygodna żwirkowa ścieżka prowadzi do drewnianej wieży widokowej, z której wiosną można podziwiać unikatową - jedyną w Polsce deltę śródlądową na Nidzie. Rozlewisko zostało tutaj odtworzone, podobnie jak lasy łęgowe czy siedliska łąkowe. Dzięki temu na Ponidzie wracają ptaki, które czujnym okiem można dostrzec z wieży: czajki, kszyki, rycyki, gęsi gęgawe, łabędzie nieme, cyraneczki, bieliki czy krzyżówki.

Żółty szlak aleją wierzbową prowadzi do drewnianej wieży widokowej nad rozlewiskiem Nidy Magdalena Kowalska Archiwum autora

Równie atrakcyjny jest szlak zielony prowadzący do czatowni nad rozlewiskiem. Żwirkowa meandruje wśród wysokich trzcin i pozwala delektować się magią okolicy. Po krótkim spacerze dociera się do drewnianego domku, a po otwarciu drzwi przez wycięte w ścianie okno można podziwiać zjawiskowy widok - na rozlewisku pływają kaczki i łabędzie. Czatownia powstała z myślą o ornitologach i innych miłośnikach przyrody. Gwarantuje idealne warunki do obserwacji zwierząt w ich naturalnym środowisku.

Czatownia nad rozlewiskiem to magiczne miejsce, w którym można jak nigdzie obcować z naturą Magdalena Kowalska Archiwum autora

O akcji "Polska na własne oczy"

Wakacje, znowu są wakacje! Polacy tłumnie ruszają na długo wyczekiwany odpoczynek, a my chcemy im w tym towarzyszyć, służyć dobrą radą, co można zobaczyć w naszym pięknym kraju. Może wspaniałe atrakcje czekają dosłownie tuż za rogiem? Cudze chwalicie, swego nie znacie - pisał poeta. I my chcemy pokazać, że faktycznie tak jest. W tym roku będziemy w warmińskich lasach, nad Łyną, w Białowieży, Ciechocinku, na Roztoczu i w wielu innych miejscach. Ruszaj z nami!

