Naturalna siwizna i znikające brwi. Skąd ten efekt?

Z wiekiem wiele kobiet zauważa, że brwi zaczynają zanikać. Włoski stają się cieńsze, bardziej łamliwe, ich wzrost spowalnia, a pigment blednie. U niektórych pojawiają się pojedyncze siwe włoski, u innych całe brwi zmieniają kolor na mlecznobiały. Ten proces ma związek nie tylko z genetyką, ale też z gospodarką hormonalną. Po menopauzie organizm produkuje mniej estrogenów, co wpływa na cebulki włosowe, w tym także te w łukach brwiowych. Często dochodzi także do wypadania włosków, co w połączeniu z jaśniejszym kolorem włosów i skóry sprawia, że twarz traci swoją dawną ramę. Brwi przestają być widoczne, a rysy wydają się mniej wyraźne. To jednak nie znaczy, że nie można z tym nic zrobić. Odpowiedni makijaż brwi potrafi zdziałać cuda, o ile zostanie wykonany z wyczuciem.

Tonacja brwi przy siwych włosach. Jak dobrać kolor?

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przy stylizacji brwi do siwych włosów jest użycie zbyt ciemnych kosmetyków. Czarna kredka, bardzo ciemny cień czy grafitowa pomada mogą przytłoczyć twarz i dodać jej surowości. Nawet jeśli kiedyś brwi były niemal czarne, teraz - w zestawieniu z chłodną, srebrzystą fryzurą - wyglądają zbyt kontrastowo. Najlepiej sprawdzają się kolory chłodne, ale o niższym nasyceniu. Szaro-brązy, delikatne taupe, jasne popiele czy odcienie kawy z mlekiem pozwalają uzyskać efekt lekkiej definicji bez przesadnego zaakcentowania. Kolor powinien być o ton jaśniejszy niż naturalny odcień włosków lub dostosowany do aktualnego koloru włosów, jeśli wszystkie są już siwe. Kobiety o cieplejszym typie urody mogą sięgnąć po chłodne brązy z nutą oliwki, natomiast osoby o porcelanowej cerze lepiej wyglądają z jasnymi popielatymi odcieniami. Warto także zwrócić uwagę, by kosmetyk miał możliwie neutralny podton, bez rudych pigmentów, które mogą wyglądać nienaturalnie na tle siwizny.

Jak wymodelować brwi, gdy pojawia się siwizna? © Rido 123RF/PICSEL

Forma i gęstość. Jak poprawić kształt bez przerysowania

Kiedy brwi stają się rzadkie, pojawia się pokusa, by całkowicie je przemalować i stworzyć od nowa. Jednak takie zabiegi łatwo prowadzą do efektu maski, szczególnie jeśli linia brwi jest zbyt prosta, zbyt łukowata lub zbyt wyraźnie zarysowana. Zamiast tego warto postawić na techniki, które optycznie zagęszczają i modelują łuki bez ich deformowania. Najlepiej wygląda efekt dorysowanych pojedynczych włosków, które wypełniają luki, a nie całkowicie zakrywają naturalne brwi. Można to zrobić cienką kredką z miękką końcówką lub cieniem i skośnym pędzelkiem. Ruchy powinny być lekkie, zgodne z kierunkiem wzrostu włosów. Początek brwi powinien pozostać delikatniejszy, a intensywność koloru można stopniowo zwiększać w kierunku zewnętrznego końca. Dzięki temu twarz wygląda miękko i naturalnie.

Kosmetyki do brwi. Kredka, cień, pomada czy żel

Wybór odpowiedniego kosmetyku zależy od efektu, jaki chcemy uzyskać, oraz od kondycji naszych brwi. Jeśli włosków jest mało, najlepiej sprawdzi się kredka lub cień, który uzupełni kształt i podkreśli kontur. Dobrze, jeśli kredka ma woskową konsystencję i szczoteczkę, którą można rozczesać brwi i rozprowadzić kolor. Cienie są bardziej miękkie i subtelne, idealne dla tych, którzy chcą tylko odrobinę przyciemnić włoski. Pomady dają bardziej wyraźny, trwały efekt i sprawdzają się przy całkowicie siwych brwiach, ale trzeba ich używać ostrożnie, by nie przesadzić z nasyceniem. Żele koloryzujące z kolei są świetnym wyborem dla osób, które mają jeszcze własne brwi, ale potrzebują je uporządkować i lekko przyciemnić. Taki żel odbija światło, dodaje objętości i nadaje brwiom ładny połysk, który ożywia twarz.

Koloryzacja brwi. Czy warto farbować?

Niektóre kobiety decydują się na farbowanie brwi, by wyrównać ich kolor i lepiej dopasować je do fryzury. To rozwiązanie ma swoje zalety, szczególnie jeśli brwi są całkowicie siwe i przestały być widoczne. Farba pozwala uzyskać trwały efekt na kilka tygodni, dzięki czemu nie trzeba codziennie sięgać po kredkę czy cień. Ważne jednak, by wybrać dobry odcień - nie za ciemny, nie zbyt ciepły i koniecznie dostosowany do koloru włosów oraz tonacji cery. Dobrym rozwiązaniem są także farby półtrwałe lub hennowe, które z czasem się wypłukują i pozwalają uniknąć efektu przerysowania. Przed każdą koloryzacją warto zrobić próbę uczuleniową i najlepiej wykonać zabieg u specjalisty.

Makijaż brwi w codziennym rytuale

Podkreślanie brwi nie musi być skomplikowane ani czasochłonne. W codziennym makijażu wystarczy kilka prostych ruchów, by uzyskać świeży, naturalny efekt. Czasem wystarczy delikatne muśnięcie cieniem i przeciągnięcie żelem, by twarz zyskała wyraz i ramę. Najważniejsze jest, by brwi nie dominowały nad resztą makijażu, lecz harmonizowały z nim i wspierały naturalny wyraz twarzy. Makijaż przy siwych włosach powinien być lekki, świeży i rozświetlający - dotyczy to także brwi. Ich zadaniem nie jest rzucać się w oczy, lecz przyciągać spojrzenie subtelną definicją.

Jak podkreślić brwi przy siwych włosach? 123RF/PICSEL

Brwi i wyraz twarzy. Subtelność ma znaczenie

Brwi są jednym z najbardziej wyrazistych elementów twarzy, a przy siwych włosach ich rola jeszcze się zwiększa. Odpowiednio podkreślone, mogą nadać twarzy młodzieńczy wygląd, poprawić proporcje i dodać wyrazistości spojrzeniu. Jednak w ich stylizacji warto zachować umiar i skupić się na subtelnych poprawkach, które współgrają z naturalnym wyglądem. Dojrzałość nie potrzebuje ostrego makijażu ani graficznych brwi. Wystarczy miękki kolor, przemyślany kształt i delikatne wypełnienie, by twarz wyglądała świeżo i harmonijnie. Brwi przy siwych włosach to nie tylko detal - to dopełnienie całej opowieści o kobiecości, która nie boi się czasu, ale potrafi go nosić z dumą.

Co musisz wiedzieć przed wejściem na pokład? Tajniki podróży samolotem z ekspertką Air France-KLM INTERIA.PL