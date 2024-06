Truskawkowe nogi: Co to takiego?

Jeśli jednak pozostajemy przy standardowej maszynce, to musimy pamiętać, by zawsze była ona czysta, zdezynfekowana i sucha. Nogi należy golić zawsze w kierunku wzrostu włosa, nigdy pod włos, a do zabiegu używać delikatnej pianki, najlepiej tej przeznaczonej do skóry delikatnej i skłonnej do podrażnień.