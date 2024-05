Zabieg stosowany od setek lat. Włoski po depilacji wolniej odrastają

Depilacja kremem - polega na usunięciu włosków za pomocą specjalnego kremu. Zawarte w nim składniki aktywne rozpuszczają włosy nawet poniżej warstwy rogowej naskórka. Dzięki temu wolniej odrastają. Sam zabieg trwa od 5 do 20 minut plus oczywiście czas potrzebny na nałożenie kremu. Ważne jest, aby przed zastosowaniem tego typu kosmetyku wykonać próbę uczuleniową na niewielkim fragmencie skóry. Jeśli po 24 godzinach nie pojawi się na niej rumień lub wypryski, można użyć go na większej powierzchni.

- to zabieg stosowany od setek lat w starożytnym Egipcie i na Bliskim Wschodzie. Polega na usuwaniu niechcianego owłosienia za pomocą pasty wykonanej na bazie cukru, soku z cytryny i wody. Pasta pozwala na pozbycie się nawet krótkich i cienkich włosków, nie powodując przy tym podrażnień. Polecana jest do stosowania w tak wrażliwych miejscach jak okolice bikini czy wąsik. Jest to jednak metoda dość pracochłonna, w związku z czym nie sprawdzi się przy depilacji dużych partii ciała.

Depilacja woskiem - to metoda polecana dla osób odpornych na ból i z mniej wrażliwą skórą. Podobnie jak w przypadku pasty cukrowej, pozwala na usunięcie całych włosów, dzięki czemu gładką skórę zachowamy przez okres od 3 do 5 tygodni. Aby depilacja woskiem była skuteczna, konieczne jest jednak zapuszczenie włosków. Muszą mieć one długość 0,5-1 cm, co pozwoli na dobre przyczepienie się wosku do łodygi włosa i umożliwi usunięcie go w całości.