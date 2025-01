Japonki zdają się starzeć wolniej niż Europejki. Ale gdzie możemy dopatrywać się przyczyn takiego stanu rzeczy? Klucz do tej różnicy tkwi w genetyce . Skóra Japonek, podobnie jak innych kobiet azjatyckiego pochodzenia, wykazuje szereg odmiennych cech w porównaniu do skóry Europejek. Liczne badania naukowe potwierdzają, że skóra Azjatek zawiera większe ilości melaniny, która odgrywa fundamentalną rolę w ochronie cery przed oznakami starzenia wywołanymi przez nadmiar słońca.

Kultura "kawaii" ma ogromny wpływ na japońskie standardy piękna i wpływa na sposób, w jaki Japonki postrzegają siebie oraz innych. "Kawaii" to dążenie do zachowania młodzieńczego, niewinnego wyglądu, a także stylu życia pełnego radości i energii. Z tego powodu Japonki przykładają szczególną wagę do utrzymania zdrowego wyglądu cery, ponieważ jest to postrzegane jako wyraz dbałości o siebie i szacunku do swojego ciała. To zarówno kwestia estetyki, jak i kulturowej wartości, której celem jest podkreślenie delikatności, piękna i świeżości.