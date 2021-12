Dbaj o włosy o każdej porze roku

Pory roku mamy cztery, pogoda bywa kapryśna, a często zmieniające się warunki atmosferyczne odbijają się nie tylko na naszym zdrowiu, ale również na kondycji włosów.



Mocny wiatr sprawia, że plączą się i znacznie trudniej jest je rozczesać, a wahania temperatury z pewnością im nie służą.



Latem, silne promienie UV sprawiają, że włosy są przesuszone, więc potrzebują dodatkowej ochrony oraz nawilżenia. Dobrze jest wtedy nosić kapelusz, chustę lub inne nakrycie głowy.



Podobnie jak zimą, kiedy nasze gruczoły łojowe pracują wolniej, więc pozbawione naturalnej ochronnej pasma łatwiej jest uszkodzić.



Dieta odbija się również na włosach. Zwracaj uwagę na to, co jesz

Mówi się, że "jesteś tym, co jesz" i to sprawdza się nie tylko w odniesieniu do wyglądu naszego ciała, ogólnego stanu zdrowia, ale również do kondycji włosów.

Im również potrzebne są odpowiednie substancje odżywcze. Jeśli często sięgamy po niezdrowe fast foody i przetworzone produkty z dużą ilością konserwantów, włosy mogą się osłabić, a następnie zacząć wypadać.

Dbajmy więc o to, aby dostarczać im cennych witamin także z posiłków. Dobrze, jeżeli często spożywamy kwasy omega-3, żelazo, witaminę B i D3.

Zdjęcie Intensywna aktywność fizyczna często pozytywnie wpływa na sylwetkę, ale niekoniecznie na włosy / 123RF/PICSEL

Trening jest dobry dla ciała, ale nie zawsze dla włosów

Regularna aktywność fizyczna ma mnóstwo zalet, ale, jak ze wszystkim, z treningiem również można przesadzić.

Zbyt intensywne ćwiczenia mogą negatywnie wpływać na nasze włosy, które po prostu zaczną wypadać. Dlatego wielu sportowców ma problem z łysieniem.

Gdy zmuszamy ciało do dużego wysiłku, następuje pobudzenie gospodarki hormonalnej i przyspieszenie metabolizmu. Niestety czasem ćwiczenia mogą działać na nas podobnie jak stres.



Włosy, które się przetłuszczają, mogą częściej wypadać

Włosy, które się przetłuszczają, mogą mieć skłonność do częstszego wypadania, ponieważ nadprodukcja sebum może je obciążać, blokować cebulki, co znacznie je osłabia. Podobnie jak mycie. Zwłaszcza jeśli używamy nieodpowiednich, ciężkich produktów, które tylko pogarszają sytuację.

Dlatego, jeśli mamy przetłuszczające się włosy, które są osłabione, dobrze jest udać się do trychologa, który doradzi nam, jak postępować w takiej sytuacji.

Stylizacja włosów, może im szkodzić

Kobiety chcą pięknie wyglądać, więc często farbują, prostują lub kręcą włosy, zwijają je w tzw. koński ogon czy kok. Efekt może i robi wrażenie, ale zbyt częsta stylizacja może odbić się negatywnie na kondycji naszych kosmyków.

Stają się one bardziej łamliwe i częściej wypadają. Ważne jest zatem, aby nie przesadzać z ilością zabiegów i nie rozjaśniać włosów samodzielnie, tylko u dobrego fryzjera, który dobierze nam odpowiednie kosmetyki.



