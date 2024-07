Suchy szampon - co to takiego?

Suchy szampon to kosmetyk w sprayu, który natychmiast po zastosowaniu sprawia, że nasze włosy wyglądają na świeższe, a dodatkowo nadaje im przyjemny zapach. Możemy używać go do każdego rodzaju włosów, jednak należy pamiętać, że kosmetyk ten często zawiera skrobię, która jest lekka i drobna, a przez to łatwa do usunięcia podczas czesania.