"Włosomaniaczki", jak zwykły siebie nazywać prawdziwe pasjonatki pielęgnacji włosów, wymieniają się opiniami o kosmetykach i akcesoriach do włosów, dzielą się przepisami na domowe maseczki i wcierki oraz opisują metamorfozy swoich włosów, które w wielu przypadkach po wprowadzeniu zmian w sposobie ich pielęgnacji, są naprawdę spektakularne. Jednym z najczęściej poruszanych tematów na tego typu grupach jest kwestia mycia włosów . Okazuje się bowiem, że tą prostą z pozoru czynność możemy wykonać na kilka sposobów, a każda z nich zalecana jest do włosów dotkniętych innymi problemami. Wśród najpopularniejszych sposobów znajdują się bez wątpienia metoda OMO (skrót od Odżywianie-Mycie-Odżywianie) oraz kubeczkowa metoda mycia włosów .

Polecana jest do każdego rodzaju włosów, niezależnie od tego czy są one suche i łamliwe lub mają tendencję do przetłuszczania się. Szczególnie jednak sprawdzi się u posiadaczek wrażliwej, skłonnej do podrażnień skóry głowy oraz u osób, które mają problem z plątaniem się włosów i ich rozczesywaniem po umyciu.