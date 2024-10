Jeśli jesteś szczęśliwą posiadaczką wanny w swojej łazience, to masz już niemal wszystko, czego potrzeba do stworzenia domowego SPA kąpielowego. Relaksacyjna kąpiel ukoi zmysły, zniweluje napięcia mięśniowe i odstresuje po ciężkim dniu. Najlepiej przygotować ją wieczorem, by po wyjściu z wanny nasmarować się ulubionym balsamem i wskoczyć prosto do łóżka.