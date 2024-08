Botoks na włosy , mimo swojej nazwy, nie ma związku z botoksem używanym w medycynie estetycznej. Jest to specjalistyczny zabieg kosmetyczny, podczas którego na włosy aplikowany jest preparat bogaty w aktywne składniki, takie jak keratyna, kolagen, witaminy, aminokwasy oraz kwas hialuronowy. Te składniki działają od wewnątrz, odbudowując i wzmacniając strukturę włosa, co znacząco poprawia jego kondycję i wygląd.

Koszt zabiegu botoksu na włosy może się różnić w zależności od salonu, lokalizacji oraz długości i grubości włosów. Średnio cena zabiegu wynosi od 200 do 600 złotych. Warto jednak pamiętać, że ceny mogą się różnić i zawsze warto sprawdzić cennik w wybranym salonie przed umówieniem się na wizytę.

Co wybrać: keratyna czy botoks na włosy?

Keratynowe prostowanie włosów to zabieg, który polega na aplikacji preparatu zawierającego keratynę - białko będące naturalnym składnikiem włosów. Celem tego zabiegu jest wygładzenie i prostowanie włosów, eliminacja puszenia oraz nadanie im zdrowego wyglądu. Keratyna wnika w strukturę włosa, uzupełniając ubytki i tworząc ochronną warstwę. Efekty keratynowego prostowania mogą utrzymywać się od 3 do 6 miesięcy, w zależności od rodzaju włosów i sposobu ich pielęgnacji.

Efekty keratynowego prostowania mogą utrzymywać się od 3 do 6 miesięcy

Efekty keratynowego prostowania mogą utrzymywać się od 3 do 6 miesięcy 123RF/PICSEL

wymaga unikania niektórych produktów do pielęgnacji włosów (np. szampony z siarczanami)

Botoks na włosy to zabieg regeneracyjny, który koncentruje się na odbudowie i wzmocnieniu struktury włosa. Preparaty używane do botoksu zawierają m.in. witaminy, aminokwasy, kolagen i inne składniki odżywcze, które mają na celu poprawę kondycji włosów, nadanie im blasku, miękkości i elastyczności. Botoks na włosy nie prostuje włosów, choć może je wygładzić i zredukować puszenie. Jest to bardziej kuracja odżywcza niż prostująca.