Domowa wcierka. Hamuje przetłuszczanie i wypadanie włosów

Nie od dziś wiadomo, że domowa pielęgnacja może zdziałać cuda. Naturalne maseczki i odżywki już dawno są częścią codziennej rutyny pielęgnacyjnej wielu kobiet.



Ta domowa wcierka podbiła serca wielu osób. Dzięki regularnemu stosowaniu można uzyskać naprawdę zadowalające efekty. Do jej przygotowania potrzebny jest jeden składnik, który znajduje się niemal w każdej kuchni.



Kobiety borykające się z nadmiernym wypadaniem włosów oraz przetłuszczaniem powinny sięgnąć po cytrynę. Wykazuje ona działanie antyseptyczne i grzybobójcze. Sok z cytryny sprawdzi się także w walce z łupieżem i do tego wzmocni cebulki włosów.

Reklama

Zdjęcie Cytryna wykazuje działanie antyseptyczne i grzybobójcze / 123RF/PICSEL

By przygotować wcierkę, wystarczy wycisnąć sok z połowy cytryny. Można go rozcieńczyć z niewielką ilością wody lub od razu zacząć wcierać w skórę głowy.



Należy pamiętać, by wykonywać okrężne ruchy palcami. Wcierkę najlepiej zostawić na skórze na 30 minut. Po upływie pół godziny włosy należy umyć. Tę domową kurację najlepiej wykonywać 1-2 razy w tygodniu.

Czytaj więcej:



Domowa wcierka do włosów. Cebula zdziała cuda!



Makijaż permanentny brwi. To warto wiedzieć przed



Pielęgnacja skóry dłoni zimą. Ten sposób to hit!

Zobacz także: