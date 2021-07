Domowe maseczki do twarzy

Maseczka z drożdzy

Domowa maseczka z drożdzy najczęściej jest stosowana przez osoby borykające się z trądzikiem. Działa oczyszczająco oraz wygładzająco. Do przygotowania maseczki potrzebujemy 1/4 kostki drożdży oraz kilka łyżek ciepłego mleka. Składniki należy dokładnie wymieszać.



Gęstą maseczkę nakładamy na całą twarz na maksymalnie 10 minut. Po tym czasie należy ją dokładnie zmyć za pomocą ciepłej wody.



Maseczka z miodu

Miodowa maseczka przede wszystkim ukoi podrażnienia, nawilży oraz zregeneruje skórę. Ponadto jest w stanie zniwelować przebarwienia. By przygotować domową maseczkę, wystarczy wymieszać dwie łyżki miodu z jedną łyżką mleka.



Tak przygotowaną maseczkę nakładamy na twarz na 10-15 minut, a następnie zmywamy ciepłą wodą.



Reklama

Maseczka z awokado

Awokado to nie tylko smaczny dodatek do sałatek oraz dipów. Sprawdzi się również jako składnik odżywczej i nawilżającej maseczki do twarzy.



Połowę awokado należy rozgnieść za pomocą widelca. Następnie dodajemy dwie łyżki płatków owsianych, dwie łyżki miodu oraz łyżkę soku z cytryny. Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszać.



Maseczkę z awokado pozostawiamy na twarzy przez 15 minut. Po tym czasie spłukujemy ciepłą wodą.





Zdjęcie Miodowa maseczka przede wszystkim ukoi podrażnienia / 123RF/PICSEL

Warto mieć na uwadze, że domowe maseczki przyniosą efekty, jeśli będą regularnie stosowane. Maseczki należy aplikować dwa razy w tygodniu. By jeszcze lepiej oddziaływały na skórę, wcześniej można wykonać domowy peeling kawowy lub cukrowy, który usunie martwy naskórek.