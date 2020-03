Domowe SPA: olejowanie włosów

W związku z pandemią koronawirusa spędzamy teraz w domu więcej czasu niż kiedykolwiek wcześniej. To dobra okazja, by o siebie zadbać - własna łazienka świetnie nadaje się na domowe SPA. Zdradzamy, jak w prosty sposób odżywić włosy i poprawić ich kondycję.

Zdjęcie Zalety olejowania trudno jest przecenić /123RF/PICSEL

Każdego dnia uszkodzeniu ulegają martwe części naszych włosów. Niestety, nie mają one zdolności do samodzielnej regeneracji. Dlatego niezbędne jest stosowanie zewnętrznych preparatów, które pomogą odbudować ubytki w ich strukturze.



Trycholodzy polecają zabieg olejowania, który skutecznie poprawia kondycję włosów. Jest jednak jeden warunek: musimy wykonywać go systematycznie. Bez problemu przeprowadzimy go w domu, za pomocą olejów, które często mamy pod ręką.



Zalet olejowania jest naprawdę wiele: tworzy tarczę ochronną na włosie, regeneruje zniszczenia powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych, pozwala ujarzmić włosy, a także uwydatnia ich naturalny blask. Obniża porowatość włosów i zapewnia im zdrowy wygląd.

W przypadku problemów z nadmiernym łuszczeniem i przesuszeniem skóry głowy, łupieżem lub wzmożoną aktywnością gruczołów łojowych zabieg możemy przeprowadzić na skórze głowy.

Najważniejsze, by olej dobrać do porowatości naszych włosów. Obejrzyj poniższy materiał: dowiesz się z niego, jak ocenić porowatość włosów, jaki olej do nich dobrać, a także jak przeprowadzić zabieg olejowania.