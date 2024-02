Codzienna pielęgnacja skóry - o czym trzeba pamiętać?

Uroda Smaruj i patrz, jak zmarszczki znikają. Tania maść z apteki to hit Obecnie coraz głośniej mówi się o składnikach aktywnych w pielęgnacji twarzy, a także ich właściwościach i zastosowaniu. Dzięki odpowiednim dobraniu produktów pielęgnacyjnych jest możliwość zatuszowania oznak starzenia, spłycenia się drobnych zmarszczek czy też zniwelowania przebarwień.

Codzienna pielęgnacja to istotny element w drodze do zdrowej i promiennej cery. Kluczowe jest przede wszystkim jej oczyszczanie. Wieczorem nie można zapominać o demakijażu, czyli pozbyciu się wszelkich kolorowych kosmetyków. W tym celu można użyć płynu micelarnego, mleczka lub olejku. Kolejny krok to dokładne umycie twarzy za pomocą żelu bądź pianki.

Dokładnie oczyszczona skóra jest gotowa na aplikację produktów pielęgnacyjnych. Trzeba jednak podkreślić, że zadziałają skutecznie, jeśli zostaną dokładnie dobrane pod względem rodzaju cery.

Zdjęcie Kosmetyki z peptydami rozjaśniają przebarwienia, ujednolicają koloryt, a także nawilżają i regeneruję skórę / 123RF/PICSEL

Peptydy - jak działają na skórę?

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się kosmetyki z peptydami, czyli m.in. sera oraz kremy. Z chemicznego punktu widzenia peptydy to organiczne związki powstające za sprawą połączenia aminokwasów wiązaniem peptydowym.

Peptydy znalazły zastosowanie w kosmetyce i zyskały miano "nieinwazyjnego botoksu". Przede wszystkim wykazują działanie pobudzające syntezę kolagenu i elastyny, a co za tym idzie, pozytywnie wpływają na gęstość i jędrność skóry. Szacuje się, że już po 25 roku życia występowanie tych dwóch białek w organizmie maleje, a przez to skóra staje się wiotka i mniej sprężysta. Kosmetyki z peptydami sprawdzą się nie tylko w przypadku cer dojrzałych, ale także w prewencji oznak starzenia.

Jak jeszcze działają kosmetyki z peptydami? Wykazują one właściwości zapobiegające występowaniu zmarszczek. Niektóre peptydy są w stanie rozkurczać mięśnie mimiczne, które przyczyniają się do powstawania np. "kurzych łapek" czy też "lwiej zmarszczki".

Zdjęcie Dokładnie oczyszczona skóra jest gotowa na aplikację produktów pielęgnacyjnych / 123RF/PICSEL

Oprócz tego kosmetyki z peptydami rozjaśniają przebarwienia, ujednolicają koloryt, a także nawilżają i regeneruję skórę.

Kosmetyki z peptydami zaleca się stosować na noc. Trzeba mieć na uwadze, że nie można ich łączyć z produktami zawierającymi witaminę C oraz kwasami. Wyjątkiem jest kwas hialuronowy, gdyż wykazuje działanie nawilżające, a nie złuszczające.

