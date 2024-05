Kleszcze są aktywne niemal przez cały rok. Jeśli temperatura powietrza na zewnątrz osiągnie zaledwie 4 st. C., pasożyty wychodzą na żer i stają się tak samo niebezpieczne jak wiosną i latem . Jako że mamy już maj i temperaturę sięgającą kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu stopni, to o spotkanie kleszcza nietrudno .

Jeszcze inna, "miejska legenda" głosi, że kleszcze lgną do jasnych kolorów. To nieprawda . Kleszcze nie posiadają narządu wzroku, więc nie mogą rozróżniać kolorów. Pajęczaki wyposażone są w tzw. organ Hallera , który stanowi dla nich pewnego rodzaju nawigację. Dzięki niemu wyczuwają dwutlenek węgla wydychany przez potencjalną ofiarę, drgania podłoża i temperaturę .

Skoro wiemy już, że kwas mrówkowy może być naszym sprzymierzeńcem w walce z kleszczami, należy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak go stosować. Najlepszym sposobem jest zaopatrzenie się we wspomniany spirytus mrówczany, który rozcieńczamy z wodą w proporcjach 1:1. Tak przygotowaną miksturę przelewamy do butelki z atomizerem i spryskujemy nim ubranie przed wyjściem na spacer. Należy pamiętać, by preparatu nie aplikować bezpośrednio na skórę, ponieważ istnieje ryzyko, że wywoła ona uczulenie i podrażnienie skóry.