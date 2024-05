"Jakie są Wasze red flagi, gdy idziecie do salonu beauty?" - pyta jedna z użytkowniczek platformy Threads, zachęcając internautów do dzielenia się wspomnieniami z wizyt u kosmetyczki, kosmetologa lub fryzjera. Pod postem aż roi się od osobistych doświadczeń. Często - mocno nieprzyjemnych.

"Umawiam się na konkretną godzinę, to o tej godzinie chce być przyjęta. Nie 20-30 minut później, bo mój czas też jest cenny, ja się nie spóźniam, bo szanuje czyiś czas i wiem, że nie jestem jedyną klientką, więc oczekuje tego samego", "Dezynfekcja rąk to podstawa", "Zazwyczaj zwracam uwagę na higienę i czystość", "W salonie beauty podoba mi się, jak jest sterylnie czysto, spokojnie i cicho, a klientki siedzą z dala od siebie", "Brak rękawiczek i sterylnych pakietów. Ręczniczek zamiast pochłaniacza. Brudne stanowisko. Gdy pani nie ma odpowiednich kwalifikacji" - wyliczają internauci. To jednak dopiero początek.

Jaki jest bezpieczny manicure? Tych błędów stylistka nigdy nie powinna popełniać

Idealnie wypielęgnowane skórki, spiłowana według oczekiwań płytka i kolor, który w danym sezonie święci prawdziwe triumfy, to marzenie niejednej kobiety, która wybiera się do salonu kosmetycznego. Zadbane dłonie i paznokcie są bowiem prawdziwą wizytówką, stając się wkrótce powodem do dumy. Tak jednak nie będzie, kiedy stylistka, której powierzymy pracę nad naszymi paznokciami, popełni kilka podstawowych błędów.

Jaki jest bezpieczny manicure? Tych błędów stylistka nigdy nie powinna popełniać 123RF/PICSEL

Mimo iż wiele kobiet od lat pozostaje wiernymi swoim ulubionym salonom kosmetycznym, niekiedy przychodzi czas na zmianę. Przed pierwszą wizytą w nowym miejscu warto więc zasięgnąć języka - szukając opinii o danym salonie w internecie lub podpytując o niego znajomych. Gdy wybór padnie, tuż po przekroczeniu progu miej oczy szeroko otwarte.

Na co zwrócić uwagę u manicurzystki? Miej oczy szeroko otwarte

Kurz na toaletkach, niezamieciona podłoga czy wiele niepotrzebnych przedmiotów na stoliku do wykonywania manicure to pierwsze sygnały ostrzegawcze, które powinny dać nam nieco do myślenia. Porządek jest naczelną zasadą, której przestrzegać powinien każdy salon kosmetyczny. Jeśli cokolwiek wzbudza twoją niepewność, a mimo wszystko zdecydujesz się zignorować pierwsze obawy, pamiętaj, że później może być tylko gorzej.

Gdy wygodnie rozsiądziesz się już na fotelu, zwróć uwagę na zachowanie stylistki. Ta już na samym początku powinna umyć przy tobie ręce, spryskując kolejno zarówno swoje, jak i twoje dłonie płynem dezynfekującym. Bezwzględnie powinna też nosić rękawiczki. Co więcej, stanowisko, przy którym wykonany zostanie twój wymarzony manicure powinno zostać zdezynfekowane. Zwróć uwagę czy nie leżą na nim zużyte waciki, kawałki obciętych paznokci, pił z piłowania paznokci czy otwarte lub przewrócone buteleczki z lakierami. Wówczas reaguj.

Zwróć uwagę na to, jakich przyborów używa stylistka. Pilniczek powinien być nowy 123RF/PICSEL

Kolejny krok to zabranie się do pracy. Postaraj się skupić swoją uwagę na narzędziach, których maniciurzystka będzie używać do przygotowania idealnego manicure. Te powinny być sterylizowane z wykorzystaniem autoklawu. Ten wyglądem przypomina nieco mikrofalę - rozejrzyj się więc po pomieszczeniu w jego poszukiwaniu. Sterylizację narzędzi poznasz także po opakowaniu, w którym się znajdują. To powinno być oznaczone brązowym napisem STEAM w lewym górnym rogu - przed zabiegiem jego kolor jest różowy. Niezwykle ważnym jest również, by opakowanie zostało otwarte w twojej obecności. Jeśli stylistka sięga po jakąkolwiek kosmetyczkę, z której wyciąga leżące dotąd wspólnie przybory - to pierwszy znak, by zrezygnować z usługi.

Czym można zarazić się na paznokciach? Prosty zabieg może mieć przykre skutki

Stylistka powinna założyć maseczkę ochronną, a przy pracy nad twoimi paznokciami korzystać wyłącznie z nowych pilniczków. Przed przystąpieniem do zadbania o twoje dłonie powinna też ocenić, czy nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań do przeprowadzenia podobnego zabiegu.

Nie obawiaj się zgłosić stylistce jakichkolwiek aspektów, które cię niepokoją. Jeśli więc czujesz ból lub zauważasz, że jakikolwiek z elementów zabiegu nie jest przeprowadzany w taki sposób, jak sobie to wyobrażałaś, zareaguj. Pamiętaj, że nawet najmniejsze niedopatrzenia mogą skutkować poważnymi konsekwencjami - zarówno dla twoich paznokci, jak i twojego zdrowia.

Met Gala 2024: Kwiaty i dekadencja AFP