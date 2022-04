Komunia to jedno z ważniejszych wydarzeń w rodzinie. Jest kolejnym etapem dziecka w życiu katolickim. Nic więc dziwnego, że rodzice w tym dniu chcą również prezentować się jak najlepiej. Prócz pięknego, przygotowanego na tę okazję stroju nie można pominąć kolejnej ważnej kwestii, jaką są włosy. Co jest najważniejsze przy fryzurze komunijnej dla mamy? Jakie fryzury pasują najlepiej na taką okazję? Przedstawiamy kilka sposobów na zachowanie klasy i szyku.

Reklama

Jakie fryzury na komunię?

Najważniejszym aspektem dotyczącym fryzury dla mamy na komunię jest jej trwałość. Komunia nie kończy się wyłącznie na porannej ceremonii. Dlatego też nasze włosy powinny wytrzymać całą uroczystość. Do utrzymania idealnej fryzury bez poprawek nie musimy wcale wydawać pieniędzy na fryzjera. Pomogą nam w tym wszelkiego rodzaju kosmetyki do stylizacji włosów:

lakiery,

pianki,

gumy,

żele.

Delikatne fryzury będą się najlepiej prezentować przy zwiewnych sukienkach. Przy poważniejszym, klasycznym stroju warto jednak postawić na spięcie włosów. Dla każdej kobiety znajdzie się idealne ułożenie włosów, komponujące się z komunijną kreacją.

Fryzury na komunię z wiankiem

Pierwsza Komunia Święta kojarzy nam się z wiankiem na głowie. Nic dziwnego - jest to symbol czystości oraz niewinności. Wykorzystuje się go na komunii tak samo, jak welon w trakcie ślubu. Mimo wszystko nie tylko dzieci przystępujące do komunii muszą mieć na głowie wianek. Może być również idealną dekoracją dla mamy. Najważniejszy w wyborze wianka jest jego kolor i komponowanie się z resztą stroju. W sklepach dostępne są różne rodzaje wianków, więc z pewnością każda mama znajdzie idealny dla siebie.

Jaka fryzura na komunię do wianka? Wianek pasować będzie zarówno przy rozpuszczonych włosach, jak i tych splecionych w warkocz. Nie będzie natomiast dobrym rozwiązaniem przy koku. Fryzura ta od razu wskazuje, że kobieta preferuje minimalizm oraz elegancję. Dlatego też dodanie do niej wianka może popsuć cały odbiór. W takiej sytuacji lepiej powstrzymać się od dużej ilości dekoracji. Wystarczy wykorzystać do tego kwiat lub ozdobne spinki.

Zdjęcie Na komunię nie tylko dziecko może mieć wianek we włosach. Idealnie sprawdzi się również na głowie mamy / 123RF/PICSEL

Fryzury na komunię. Najmodniejsze upięcia i stylizacje

Mamy zawsze mają wizję na idealny wygląd swojego dziecka w trakcie komunii. Problem pojawia się natomiast przy ich własnym doborze idealnej fryzury . Mimo wszystko względem kościelnych uroczystości powinno się wciąż iść w klasykę, jaką są:

koki,

warkocze,

loki,

włosy zaczesane do tyłu.

Te propozycje nie będą rzucać się w oczy, ale jednocześnie wciąż dodadzą nam wdzięku. Wszystko oczywiście zależy również od tego, co planujemy na siebie założyć.

Kok. Elegancka fryzura na komunię dla mamy

Kobiety, które gustują w elegancji i klasyce, mogą gładko uczesać włosy i spiąć je w kok. Taka stylizacja prezentuje się pięknie z długą sukienką lub przy garsonce. Należy natomiast pamiętać, że kok nie komponuje się dobrze z nadmierną ilością dodatków. Ładne, delikatne spinki w zupełności wystarczą.

Zdjęcie Mamy gustujące w klasyce i elegancji, na komunię swojego dziecka mogą spiąć włosy w gustowny kok / 123RF/PICSEL

Klasyka dla mamy. Warkocz francuski

Od wielu lat klasyką na Pierwszą Komunię Świętą są warkocze. Pomimo upływu lat wciąż są modne dla córek, lecz również dla matek. Najpopularniejszym wśród warkoczy jest warkocz francuski, znany również jako dobierany. Jest on lekką, wiosenną fryzurą, która dodaje elegancji. Dodatkowo można go w łatwy sposób udekorować różnego rodzaju kwiatami. Najlepiej pasować będą stokrotki lub białe róże. Do warkocza również sprawdzą się gotowe wianki.

Upięty warkocz na komunię nie tylko dla córki

Rozpuszczone włosy ze spiętym warkoczem z tyłu sprawdzą się również na głowie mamy. Jest jedną z klasycznych fryzur wykorzystywanych na komunię. Prezentuje się to równie pięknie jak przy rozpuszczonych włosach. Upięcie luźnego warkocza z tyłu będzie miłym dodatkiem do całej stylizacji.

Upięte loki na komunię. Delikatność na głowie dla każdej mamy

Loki delikatnie spięte z tyłu głowy sprawdzą się u każdej kobiety posiadającej dłuższe włosy. Prezentują lekkość i styl, podobnie jak wspomniany wcześniej warkocz. Loki sprawdzą się idealnie z delikatnymi, zwiewnymi sukienkami. Mama w takiej fryzurze może pojawić się nie tylko na komunię swojego dziecka. Fryzura ta będzie się dobrze prezentować przez całą wiosnę.

Krótkie włosy na komunię dla mamy

Kobiety z krótkimi włosami również mogą prezentować się świetnie na komunii swojego dziecka. Stylizacja krótkich włosów może być wykorzystana także poza ceremonią komunijną, przez cały sezon wiosenny. Wśród nich można wymienić klasycznego boba, który od lat gości na głowach wielu dam. Fryzura tego typu podkreśla szyję i dekolt. Warto zastanowić się nad elegancką, lecz delikatną biżuterią, pasującą do tej okazji. Łańcuszek z drobną zawieszką może się pięknie komponować.

Dla zwolenniczek krótkich włosów dobrze sprawdzi się również fryzura w stylu pixie. Jest to lekko pocieniowana grzywka opadająca na oczy wraz z uniesieniem włosów nad czołem. Taki styl zawsze może prezentować się z klasą. Możemy również zaczesać grzywkę na bok. Nie wymaga od nas dużego poświęcenia i będzie pasować do każdego stroju na Pierwszą Komunię Świętą.

***

Czytaj także:

Zrujnuje sałatkę w kilka godzin. Nie zdążysz nawet podać na stół

Zaczepiała mężczyzn na moście. Efekty eksperymentu zadziwiają

Maleńczuk, Sikorowski i krakowscy artyści dla Ukrainy