Zapomnij o czasochłonnym układaniu włosów

Coraz szybsze tempo życia sprawia, że mamy dla siebie coraz mniej czasu. W pędzie dnia codziennego często trudno znaleźć nam chwilę, żeby zjeść ciepły posiłek, wypić kawę czy po prostu złapać przysłowiowy oddech. Nic więc dziwnego, że w natłoku spraw i obowiązków jedną z ostatnich rzeczy, o jakiej myślimy, są nasze włosy i ich stylizacja.

Niezależnie jednak od tego jak bardzo zapracowane jesteśmy i jak wiele mamy na głowie, chcemy wyglądać i czuć się atrakcyjnie. Dlatego też próbujemy różnych metod układanie włosów, które mają zapewnić im świetny wygląd bez dużego nakładu czasu.

Warto jednak wiedzieć, że nawet najlepsze cięcie czy posiadanie drogich sprzętów do stylizacji nie sprawi, że układanie naszych włosów będzie proste i szybkie, jeśli nie są one zadbane. Przesuszone, matowe i puszące się włosy są trudne do ujarzmienia, dlatego, aby zaoszczędzić sobie codziennie rano czasu i nerwów, zacznij od podstaw, czyli pielęgnacji.

Skuteczna pielęgnacja w kilku krokach

Skuteczna rutyna pielęgnacja, która przy regularnym stosowaniu szybko zacznie przynosić efekty, wcale nie musi być bardzo rozbudowana. Tak naprawdę wystarczy kilka prostych kroków, aby uzyskać włosy, których układanie zajmie ci od kilku do kilkunastu minut.

1. Raz w tygodniu wykonaj peeling skóry głowy

Dokładnie oczyszczona skóra głowy i ujścia mieszków włosowych lepiej przyjmą składniki aktywne zawarte w kosmetykach, których będziesz używać w kolejnych etapach pielęgnacji, dzięki czemu twoje włosy staną się mocniejsze, zdrowsze i bardziej podatne na układanie.

2. Myj włosy zawsze, kiedy tego potrzebują

Nie wydłużaj czasu między kolejnymi myciami, ponieważ wcale nie zmniejsza to przetłuszczania się włosów. Niedostateczna higiena skóry głowy może natomiast prowadzić do powstania takich problemów jak łupież lub AZS.

3. Stosuj odżywkę po każdym myciu włosów

Odżywki do włosów nie tylko zawierają wiele ważnych składników, które odżywiają, wygładzają i nabłyszczają włosy, ale sprawiają również że łatwiej się je rozczesuje i układa. Jeśli myjesz włosy rano kiedy masz mniej czasu, spróbuj użyć odżywki bez spłukiwania, która pozwoli ci zaoszczędzić cenne minuty.

4. Aplikuj serum i produkty chroniące przed wysoka temperaturą

Po umyciu włosów nanieś na nie serum na bazie olejków, a następnie rozpocznij ich rozczesywanie. Mokre włosy są niezwykle podatne na uszkodzenia. Serum zapewni im ochronę, a dodatkowo wygładzi i nabłyszczy pasma. Wysusz włosy suszarką, a jeśli chcesz użyć prostownicy lub lokówki użyj wcześniej kosmetyku termoochronnego.

Olejek rycynowy pomoże rozdwojonym końcom Picsel 123RF/PICSEL

5. Włącz oleje do swojej pielęgnacji.

Olejowanie włosów to jeden z najważniejszych włosowych rytuałów pielęgnacyjnych. Bogate w kwasy tłuszczowe, witaminy i składniki odżywcze oleje sprawiają, że nasze włosy staną się gładkie, lśniące, przestaną się puszyć i elektryzować, a sama stylizacja będzie przebiegać dużo szybciej.

Perfekcyjne cięcie

Na to jak będą układać się nasze włosy i ile czasu zajmie nam ich ułożenie, istotny wpływ ma również sposób, w jaki zostały obcięte. Dobry stylista powinien dobrać sposób cięcia do typu naszych włosów i tego, w jaki sposób układają się one naturalnie.

Jeśli nasze pasma z natury są lekko falowane, nie dajmy się namówić na fryzurę, która będzie wymagała od nas ich regularnego prostowania. Codzienne modelowanie włosów z czasem stanie się nie tylko frustrujące, ale i negatywnie wpłynie na ich kondycję.

Oto kilka fryzur, których stylizacja nie zajmie ci wiele czasu.

Włosy w stylu "bob"

Bob to klasyczna fryzura, która nie wymaga wiele wysiłku, aby wyglądać świetnie. To idealna opcja dla osób z prostymi lub lekko falowanymi włosami, które chcą uzyskać świeży i nowoczesny wygląd.

Do wyboru mamy zarówno krótszą wersję tej fryzury (włosy kończą się tuż pod linią brody) jak i dłuższą (pasma będą sięgać mniej więcej do linii ramion).

Bob z grzywką nada lekkości całej sylwetce 123RF/PICSEL

Sama stylizacja również nie jest bardzo czasochłonna. Wystarczy, że podczas suszenia włosów będziemy przeczesywać je płaską szczotką, aby uzyskać gładkie i proste włosy. Możemy również wgnieść w nie odrobinę pianki i podczas suszenia użyć dyfuzora, dzięki czemu włosy uzyskają więcej objętości i ciekawą teksturę.

Naturalne fale

Naturalne fale to idealna fryzura dla osób, które pragną lekkiego i zwiewnego wyglądu. To stylizacja, która pasuje do każdego typu włosów i wymaga minimalnego wysiłku.

Aby uzyskać idealne fale na włosach, możemy użyć teksturyzującego sprayu lub pianki i wysuszyć włosy suszarką z dyfuzorem. Możemy również nakręcić grubsze pasma na lokówkę, a kiedy wystygną delikatnie roztrzepać je palcami i utrwalić lakierem.

Ostatnim sposobem jest zakręcenie włosów na specjalne materiałowe wałki, które nie przeszkadzają podczas snu natomiast rano po ich ściągnięciu uzyskamy perfekcyjne fale.

Rozczesz loki palcami, a będą wyglądać dziewczęco i naturalnie 123RF/PICSEL

Shaggy cut

Shaggy cut to fryzura dla osób ceniących sobie swobodny, nieco niechlujny wygląd. Dzięki warstwom i teksturze shaggy cut nadaje włosom lekkości i objętości.

Ten typ cięcia najlepiej prezentuje się na włosach sięgających od brody do ramion. Podczas strzyżenia fryzjer powinien stworzyć na nich wiele warstw o różnej długości, które po ułożeniu dadzą efekt “artystycznego", kontrolowanego nieładu.

Kobiece sztuczki: Proste i efektowne fryzury Video Brothers

Shaggy cut najlepiej wygląda, kiedy nie jest przesadnie wystylizowany. Do tego typu fryzury świetnie sprawdzają się z różnego rodzaju akcesoria takie jak np. opaski, spinki czy apaszki.