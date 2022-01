Fryzury odmładzające: Bob

Jednym z klasyków, który nieustannie powraca do mody, jest bob. To proste cięcie narodziło się w latach 20. XX wieku. Pierwszy raz ponownie wróciło do łask w latach 60. XX wieku, a od tego czasu regularnie pojawia się wśród gorących trendów.

Bob jest fryzurą odmładzającą, która pasuje w zasadzie do każdego typu urody. Fryzura ta skutecznie wyszczupla twarz, zmiękcza rysy i odświeża wygląd. Oto bob, jakiego warto wybrać w tym sezonie:



Pixie bob

Najkrótszą i jedną z najbardziej chaotycznych wersji fryzury jest pixie bob. To krótko ścięte włosy, które są mocno wycieniowane. Taka fryzura mocno odmładza i jest prosta w stylizowaniu.



Blunt bob

Blunt bob jest odmładzającą fryzurą, w której włosy muszą zostać idealnie równo ścięte. Końcówki są nieco postrzępione, jakby były cięte za pomocą tępych nożyczek. Taka fryzura dodaje objętości.



Long bob



Przedłużony bob to propozycja dla osób, które nie chcą drastycznie zmieniać fryzury i tracić na długości włosów. W tym przypadku włosy sięgają przynajmniej ramion. Jest to klasyczny bob, tylko dłuższy. Sprawia, że rysy stają się subtelniejsze i smuklejsze.



Angled bob

Asymetryczny bob to najpopularniejsza wersja, która pozostaje w modzie od ostatniego sezonu. Włosy z tyłu na karku są ścięte krócej i schodzą po bokach niżej, dzięki czemu tworzą fryzurę pod kątem. Takie cięcie stało się szalenie popularne po raz pierwszy dzięki Victorii Beckham, która nosiła charakterystyczną fryzurę przez lata.

Fryzury odmładzające: Kolor

Dla blondynek najlepszymi kolorami, które odejmują lat są bursztynowy blond, piaskowy, lub popielaty. Takie odcienie wyglądają naturalnie, dodają świeżości i rozświetlenia oraz zmniejszają widoczność zmarszczek.

Dla szatynek polecanymi kolorami fryzur odmładzających są świetlisty brąz (jasne odcienie ze złotymi refleksami), toffi, karmelowy. Dodają one blasku, zwiększają optycznie objętość i łagodzą rysy twarzy. Dodatkowo zmniejszają widoczność cieni pod oczami oraz zmarszczek, ponieważ odwracają od nich uwagę.

Dla brunetek idealne kolory to kasztanowy brąz, kawa z mlekiem i refleksy typu sunlight (o maksymalnie 2 tony jaśniejsze). Wysmuklają one twarz, ukrywają zaczerwienienia i naczynka oraz ocieplają koloryt cery.

Zdjęcie Od lat wierna bobowi jest Małgorzata Ostrowska-Królikowska / TRICOLORS/EAST NEWS / East News

