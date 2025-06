Koreanki stosują rano przed makijażem. Twarzy wygląda o 10 lat młodziej

Masaż twarzy jest w Korei równie oczywisty jak demakijaż. Stosuje się go codziennie, czasem dwa razy dziennie - rano, by pobudzić krążenie i usunąć opuchliznę, wieczorem, by uwolnić napięcia mięśniowe, które powodują zmarszczki mimiczne. Ruchy są dokładne, ale nie brutalne. Koreanki unikają rozciągania skóry, skupiają się na pracy z mięśniami, z punktami akupresurowymi i z liniami przepływu limfy.