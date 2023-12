Spis treści: 01 Niski koczek

02 Wysoki kucyk

03 Rozpuszczone włosy

04 Curtain bangs

Niski koczek

Jedną z najbardziej eleganckich, a przy okazji komfortowych w noszeniu fryzur są nisko upięte koczki. Odpowiednio związane nie wymagają długich włosów, jednak konieczne jest staranne przypięcie ich do głowy.

Można również pozostawić nieco wystających kosmyków lub urozmaicić fryzurę ozdobnymi wsuwkami czy eleganckimi spinkami. To łatwe do wykonania, ale jednocześnie nietuzinkowe uczesanie, które z pewnością przypadnie do gustu każdej kobiecie.

Czytaj także: Modne fryzury w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywać?

Reklama

Wysoki kucyk

Inne uczesanie, które świetnie sprawdzi się podczas świąt, to wysoki kucyk. Doskonale zebrane i starannie związane włosy to klucz do osiągnięcia tego efektownego looku.

Chociaż tego rodzaju fryzura nie zawsze jest najbardziej korzystna dla kondycji włosów i lepiej jej unikać na co dzień, to jednak stanowi doskonałą opcję na wyjątkowe okazje, takie jak wigilijny wieczór.





Rozpuszczone włosy

Jeśli jesteś zwolenniczką rozpuszczonych włosów, postaw na delikatne fale. To doskonała opcja dla kobiet, które cenią sobie swobodę i nonszalancję, ale przy zachowaniu odpowiedniej dawki elegancji.

W przypadku pań, których włosy mają naturalną skłonność do skrętu, wykonanie tej fryzury będzie wyjątkowo szybkie. Jeśli nie jesteś wśród nich, wypróbuj lokówki lub specjalnych wałków.

Curtain bangs

Marzysz o większej metamorfozie na święta? Rozważ obcięcie grzywki. Popularnym wyborem jest curtain bangs, czyli grzywka opadająca równo po obu stronach twarzy.

Nadaje ona twarzy lekkości, a także ją wyszczupla. Dodatkowo wielkim atutem curtain bangs oraz wszystkich grzywek jest zakrywanie zmarszczek na czole. Możesz również wybrać grzywkę na bok.

Zobacz również: Eleganckie sukienki z Lidla i Pepco. Sprawdzą się na andrzejki lub wigilię