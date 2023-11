Spis treści: 01 Wybór odpowiedniej kreacji na andrzejki czy wigilię

Wybór odpowiedniej kreacji na andrzejki czy wigilię

Koniec listopada oznacza, że powoli zaczynamy już myśleć o nadchodzących wielkimi krokami świętach, a po nich sylwestrze. W międzyczasie czekają nas jeszcze andrzejki. To sprawia, że warto zastanowić się nad odpowiednimi kreacjami na te okazje.

Aby jednak nie wydawać masy pieniędzy na eleganckie kostiumy, dobrym rozwiązaniem jest poszukanie sukienek w sklepach typu Lidl czy Pepco. Mają one w swoich ofertach wiele modeli, które będą odpowiednie dla każdej kieszeni.

Eleganckie sukienki z oferty Lidla

Na stronie Lidla znajdziemy ponad 80 modeli sukienek o różnych krojach, długościach, materiałach, wzorach czy kolorach. Na imprezę andrzejkową najlepiej sprawdzą się sukienki z przewiewnego szyfonu, w którym będziemy czuć się swobodnie, a zarazem wyglądać elegancko. Do wyboru mamy jednolite kolory lub wzory kwiatów i panterki.

Na kolację przy wigilijnym można postawić na model z przytulnej dzianiny, która zapewni nam ciepło i komfort. W ofercie Lidla są zarówno dopasowane sukienki, jak i nieco luźniejsze. Znajdziemy różne kolory oraz gustowne elementy jak stójka czy kokarda. Ceny? Od 40 do 70 złotych.

Eleganckie sukienki z oferty Pepco

W Pepco sukienek w ofercie jest nieco mniej, za to ceny niższe - do 50 złotych. Można tam kupić np. modele z dzianinowej tkaniny z dodatkiem srebrnej nitki, która dodaje im elegancji i sprawia, że nadadzą się na sylwestrową noc. Do wyboru mamy fason z delikatnym marszczeniem na udzie lub falbanami.

Na stronie internetowej znajdziemy również ciekawe spódnice - jednolite czy w stylową kratę. Mogą się świetnie sprawdzić na andrzejkową imprezę lub wigilijną kolację.

