Irina Shayk zdradziła swoje sposoby dbania o urodę

Jedna z najsłynniejszych współczesnych modelek ujawniła tajniki swojej pielęgnacyjnej i makijażowej rutyny. Gwiazda wybiegów, która słynie z nieskazitelnego wyglądu, ma kilka sprawdzonych sposobów na to, by zawsze prezentować się perfekcyjnie. Jednym z nich jest przykładanie do twarzy kostek lodu, które niwelują opuchliznę i oznaki zmęczenia.

Zdjęcie Irina Shayk codziennie rano obkłada twarz lodem z zamrażalnika /Rex Features /East News

Irina Shayk należy do grona najbardziej znanych obecnie modelek. Rosyjska piękność, która przez lata chodziła w pokazach najsłynniejszych domów mody i gościła na okładkach prestiżowych magazynów, w nowym odcinku internetowego cyklu wideo "Vogue’s Beauty Secrets" ujawniła, jakim trikom zawdzięcza swoją doskonałą cerę.

Reklama

Pierwszą czynnością, jaką modelka wykonuje po wstaniu z łóżka, jest wypicie szklanki wody z cytryną. Specjaliści od dawna przekonują, że zwyczaj ten pozytywnie wpływa nie tylko na zdrowie, ale i urodę, bo opóźnia proces starzenia się skóry, wspomaga jej naturalną zdolność regeneracji, a także niweluje przebarwienia.

Kolejnym urodowym sekretem gwiazdy wybiegów jest przykładanie do twarzy kostek lodu.

- Dorastałam w miejscu, w którym zawsze było bardzo zimno, dlatego przywykłam do niskich temperatur. Tuż po przebudzeniu biegnę do zamrażarki, wyjmuję lód i smaruję nim całą twarz, a zwłaszcza okolice oczu. W ten sposób pozbywam się opuchlizny i wszelkich oznak zmęczenia czy niewyspania, co jest bardzo przydatne w przypadku osób, które - tak jak ja - dużo podróżują - ujawniła Shayk, która wychowała się w mieście Jemanżelińsk pod Czelabińskiem.

Jeśli zaś chodzi o makijażową rutynę, najwięcej uwagi modelka poświęca nakładaniu podkładu. Shayk jest zwolenniczką tradycyjnej aplikacji fluidu - zamiast używać specjalnego pędzla, nakłada podkład palcami. "Wiem, że wiele dziewczyn stosuje pędzle lub gąbki, ja wolę to robić rękoma. Mam dzięki temu większą kontrolę nad tym, ile kosmetyku wyląduje na mojej skórze, a efekt jest bardziej naturalny" - przekonuje.

Duże znaczenie dla Shayk ma też stylizacja brwi. Modelka nie używa popularnych żeli, pomad czy cieni do brwi, ale... szczoteczki do zębów spryskanej lakierem do włosów. Każdego dnia dokładnie rozczesuje nią brwi, dzięki czemu są ona utrwalone i zachowują pożądany kształt.