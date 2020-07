Jak dbać o rzęsy, by były długie i gęste?

Piękne rzęsy to marzenie wielu kobiet. Wyostrzają spojrzenie, dodając mu zmysłowości. Choć nie każda z nas została obdarzona przez naturę efektownym wachlarzem rzęs, istnieją sposoby, by je skutecznie wzmocnić. I uczynić z nich swój atut.

Rzęsy prócz funkcji estetycznej pełnią również tę praktyczną. Zapobiegając przedostawaniu się do wnętrza oka zanieczyszczeń, odgrywają istotną rolę w jego ochronie. O rzęsy warto zatem dbać nie tylko dlatego, że zdobią twarz i działają niczym wabik. Ich kondycja może się jednak pogorszyć pod wpływem wielu czynników. Niewłaściwa dieta, stres czy zbyt agresywny demakijaż to najczęstsze przyczyny wypadania rzęs. Aby wzmocnić je i zadbać o ich jak najlepszą kondycję, warto poświęcić im chwilę podczas codziennej pielęgnacji i makijażu.

Pierwszym krokiem na drodze do spektakularnych rzęs jest wybór odpowiedniej mascary oraz łagodnego środka czyszczącego. Zamiast wodoodpornego tuszu, którego dokładne zmycie stanowi nie lada wyzwanie, wybierzmy kosmetyk o delikatniejszej formule. Silne pocieranie oczu wacikiem prowadzi bowiem do zwiększonego wypadania rzęs i osłabienia ich struktury. Do demakijażu oczu używajmy zaś natłuszczających preparatów zawierających naturalne składniki. Nie wykonujmy przy tym zbyt gwałtownych ruchów - od agresywnego pocierania bezpieczniejsze będzie delikatne przyciskanie nasączonego wacika do powiek.

Lepiej zrezygnujmy też z popularnej zalotki i doklejanych rzęs. Mimo że niewątpliwie dodają spojrzeniu wyrazistości, ich wpływ bywa zgubny. Zwłaszcza, jeśli używamy ich nieporadnie. "Zalotka może uszkodzić rzęsy podczas odrastania włosków. Unikałabym również sztucznych rzęs. Chociaż prezentują się efektownie, nieumiejętne odklejanie ich jest zabójcze dla rzęs. Klej, którym je przymocowujemy, może powodować długotrwałe uszkodzenia, a nawet reakcje alergiczne" - tłumaczy ekspertka od pielęgnacji i przedłużania rzęs, Andrea Starr.



Aby poprawić kondycję rzęs, warto zastosować wzmacniające serum. "Szukajmy na etykietach bimatoprostu. Ten organiczny związek chemiczny, jak wykazano w wielu badaniach naukowych, stymuluje porost rzęs. Skuteczne serum powinno zawierać również witaminy i peptydy, które wzmacniają włoski i powodują, że stają się bardziej odporne na uszkodzenia. Wystarczy aplikować kosmetyk dwa razy dziennie przy użyciu czystego pędzelka" - wskazuje dermatolożka Hadley King.

I dodaje, że efektywnym sposobem na poprawę kondycji rzęs jest także używanie naturalnych produktów, takich jak olejek rycynowy czy olej kokosowy, które chętnie wykorzystujemy w pielęgnacji włosów. "Choć badania nie potwierdziły jednoznacznie ich skuteczności w stymulowaniu porostu rzęs, sądzę, że warto je stosować. Wykazują właściwości nawilżające i natłuszczające, dzięki czemu chronią kruche i łamliwe rzęsy oraz nadają im połysk" - konkluduje.



