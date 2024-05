Dokładnie odtłuść płytkę paznokcia. To jedna z najważniejszych zasad przy wykonywaniu manicure, czy to klasycznego, czy też hybrydowego. Na płytce mogą gromadzić się różne zanieczyszczenia i pozostałości kosmetyków do rąk, przez co może ona stać się tłusta. Skutkiem tego będzie gorsza przyczepność bazy i lakieru, a tym samym ich mniejsza trwałość. Aby temu zapobiec, zawsze odtłuszczaj płytkę. Możesz użyć do tego specjalnego preparatu lub po prostu zmywacza do paznokci, jeżeli nie zawiera w swoim składzie olejków. Nałóż równomiernie lakier bazowy. Może być to typowa baza pod lakier lub odżywka. Staraj się nakładać jednakową ilość bazy na każdy paznokieć. Pozwoli to osiągnąć efekt równej tafli, co również ma wpływ na trwałość lakieru. Nałóż wybrany lakier, kontrolując grubość nakładanego produktu. Dwie cienkie warstwy lakieru o dobrej pigmentacji wystarczą, by nadać paznokciom pożądany kolor. Nakładaj go starannie, pilnując, by nie stworzyć zbyt grubej warstwy, której wyschnięcie zajmie sporo czasu. Zabezpiecz tzw. wolny brzeg, zarówno gdy malujesz paznokcie lakierem, jak i wtedy gdy nakładasz na nie top. Za każdym razem rozprowadzaj lakier od samej nasady aż po końce, a na zakończenie muśnij pędzelkiem brzegi paznokci i ich spód. To sprawi, że manicure będzie trwalszy. Nałóż top, który utwardzi i przedłuży trwałość lakieru. Możesz wybierać spośród produktów, które dodatkowo przyspieszają wysychanie, nadają blasku lub dodatkowo wygładzają płytkę. Bądź cierpliwa. Wykonuj manicure powoli i starannie. Niech każda nakładana warstwa ma czas, aby przeschnąć. Dzięki temu warstwy dobrze scalą się i utwardzą, a nasz manicure będzie trzymał się dłużej.