Jak się pozbyć suchej skóry na łokciach i kolanach? Jest na to sposób!

Jakie są przyczyny suchej skóry na łokciach i kolanach?

Do przyczyn suchej skóry na łokciach i kolanach można zaliczyć niektóre choroby. Uznaje się, że może to być m.in. niedoczynność tarczycy, cukrzyca, atopowe zapalenie skóry lub zaburzenia hormonalne.



Często jednak sucha skóra na łokciach i kolanach jest wynikiem nieodpowiedniej pielęgnacji. Istnieje kilka prostych sposobów, dzięki którym wygląd skóry na łokciach i kolanach może uleć poprawie.



Sposoby na suchą skórę na łokciach i kolanach

Jednym ze sposobów na suchą skórę na łokciach i kolanach są okłady z parafiny. Chociaż nie ma ona właściwości nawilżających, to nie pozwala skórze na utratę wody. Można zarówno kupić produkty, które w swoim składzie zawierają parafinę, jak i samą parafinę.

Chcąc, by skóra na łokciach i kolanach stała się gładka, warto zwrócić uwagę na kosmetyki, których używamy do ich pielęgnacji. Najlepiej skupić się na takich składnikach jak np. witamina A i E, alantoina i masło Shea.

Pomocne mogą się również okazać olejki z awokado lub z pestek malin. Ważne, by w składzie była również gliceryna lub mocznik.Coraz częściej na suchą skórę na łokciach i kolanach poleca się domową maseczkę z siemienia lnianego.

Zdjęcie W walce z suchą skórą na łokciach i kolanach pomocne może okazać się siemię lniane / 123RF/PICSEL

Do czterech łyżek zmielonego siemienia lnianego należy dodać pół szklanki gorącej wody. Po wystygnięciu mieszanki kolejnym krokiem jest dodanie do niej soku z połowy cytryny, łyżki oliwy i łyżki miodu.



Tak przygotowaną maseczkę należy zaaplikować na suchej skórze łokci i kolan, a następnie po upływie 15 minut spłukać letnią wodą.



Ważne, by przed takim domowym zabiegiem wykonać również peeling i pozbyć się martwego naskórka z łokci i kolan.

Oprócz tego warto zwrócić uwagę na dietę. Uznaje się, że spożywanie produktów bogatych w kwasy omega-3 i omega 6 pomogą w walce z suchą skórą na łokciach i kolanach. Istotne jest również spożywanie co najmniej dwóch litrów wody dziennie.

