Jak wysmuklić wewnętrzną stronę ud?

Wewnętrzna strona ud to jedna z bardziej kłopotliwych części ciała u kobiet. Problemem jest “galaretowata” warstwa, z którą na szczęście można sobie poradzić. Przede wszystkim należy ukierunkować treningi na spalanie tkanki tłuszczowej.

- Po pierwsze należy wiedzieć, że to tkanka tłuszczowa, taka sama, jak np. na brzuchu. Po drugie każdy powinien zdawać sobie sprawę, że do tej pory nie odkryto sposobu na spalanie tkanki tłuszczowej z konkretnego miejsca na ciele. Co za tym idzie, tkanka tłuszczowa z całego ciała spala się równomiernie. Trzecią kwestią jest to, że ćwiczenia na daną grupę mięśniową np. wewnętrzną stronę uda, będą wzmacniać te mięśnie, ale nie będą optymalizować spalania tkanki tłuszczowej z tych okolic - wyjaśnia trener Bartek Szemraj.

Jak zatem powinien wyglądać trening i aktywność fizyczna, które poprawią wygląd wewnętrznej strony ud? Przede wszystkim należy ukierunkować treningi na spalanie tkanki tłuszczowej.

- Są dwa bardzo skuteczne sposoby - zapewnia ekspert.

- Pierwszy sposób polega na tym, by angażować na jednym treningu jak najwięcej mięśni. Nic tak nie spala kalorii w naszym ciele jak mięśnie! Dzięki temu, że je zaangażujemy, na bieżąco będziemy zużywali więcej energii, by one pracowały. Ponadto, po treningu, będziemy nadal spalać więcej kalorii, ponieważ mięśnie będą się musiały regenerować. Świetnie tutaj sprawdzają się ćwiczenia złożone, takie jak przysiady, zakroki, wiosłowanie czy wyciskanie - wymienia Szemraj.