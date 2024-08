Jakich kosmetyków używa Aneta Kręglicka? Jednego nigdy nie brakuje w jej kosmetyczce

Aneta Kręglicka to bez wątpienia jedna z tych kobiet, o których można powiedzieć, że czas się dla nich zatrzymał. Modelka i bizneswoman, która dwukrotnie została wyróżniona przez magazyn “Forbes”, wygląda tak samo dobrze, a może nawet i lepiej, niż w 1989 roku kiedy to zwyciężyła w konkursie Miss World i została najpiękniejszą kobietą na świecie. Jaki jest jej przepis na młody wygląd? Jakich kosmetyków używa do codziennej pielęgnacji?