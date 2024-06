Historia masażu balijskiego

Masaż balijski jest bardzo starym masażem i pochodzi z wyspy szczęśliwych ludzi, czyli Bali. Według legendy, mieszkańców wyspy nauczyła go bogini piękna, bogactwa i szczęścia - Lakszim, która miała cztery ramiona. W formie w jakiej znamy go dziś, kształtował się przez wieki, łącząc w sobie techniki ajurwedyjskie i tradycyjną medycynę chińską przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Sam masaż to nie tylko uciskanie i rozciąganie mięśni oraz stawów, ale cały rytuał, którego zadaniem jest przywrócenie równowagi, zmniejszenie stresu, lęku, trudności z koncentracją czy bezsenności. Masaż balijski jest połączeniem akupresury, ajurwedy, aromaterapii, refleksologii i holistycznego spojrzenia na ludzki organizm.

Na czym polega masaż balijski?

Głównym zadaniem masażu balijskiego jest przywrócenie równowagi wewnętrznej, odprężenie oraz wyciszenie ciała i umysłu. Aby to osiągnąć, masażysta uciska, rozciera i rozciąga kolejne partie naszego ciała, koncentrując się przede wszystkim na głowie, karku, ramionach i plecach. Skupienie się na tych konkretnych partiach pomaga zredukować napięcie mięśniowe i wprowadza w stan głębokiego odprężenia.

Nieodzownym elementem masażu balijskiego są również naturalne olejki eteryczne, które ułatwiają wykonanie samego masażu, pełnią funkcję aromaterapeutyczną oraz nawilżają i pielęgnują skórę, a także muzyka pomagająca w wyciszeniu się.

W masażu balijskim znajdziemy wiele technik, które dzięki umiejętnemu łączeniu, wpływają na skuteczność zabiegu i zawsze są one dostosowywane do indywidualnych preferencji osób masowanych. Znajdują się wśród nich m.in.:

głęboki ucisk, który skupia się na głębokich warstwach mięśni, dzięki czemu pozwala zwalczyć chroniczne napięcie i bóle

rozciąganie mięśni i stawów, co poprawia ich elastyczność i pomaga zwiększyć zakres ruchu

rozcieranie, uciskanie i głaskanie, które działają stymulująco na krążenie krwi i relaksują mięśnie

akupresura, czyli inaczej naciskanie określonych punktów na ciele, które według wschodniej medycyny są powiązane z organami wewnętrznymi. Akupresura ma za zadanie ułatwić przepływ energii i poprawić ogólny stan zdrowia

aromaterapia za pomocą olejków eterycznych, które działają pielęgnacyjne na skórę i poprawiają nastrój

refleksologia, która polega na stymulacji określonych punktów na stopach. Podobnie jak w przypadku akupresury, konkretne miejsca na stopach są odpowiedzialne za działanie narządów wewnętrznych

Masaż balijski niesie ze sobą wiele korzyści 123RF/PICSEL

Co daje masaż balijski?

Masaż balijski niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla naszego zdrowia fizycznego jak i psychicznego. Stosowane podczas jego wykonywania techniki takie jak ucisk czy rozciąganie, poprawiają krążenie oraz stymulują przepływ krwi i limfy, co sprzyja eliminacji toksyn z organizmu i lepszemu dotlenieniu tkanek. Przyczynia się to również do wzmocnienia układu odpornościowego, dzięki czemu nasz organizm szybciej zwalcza choroby i infekcje. Polecany jest osobom, które cierpią na dolegliwości związane z układem oddechowym lub chorują na astmę. Masaż zwiększa elastyczność stawów, a rozciąganie pomaga poprawić zakres ruchu. Polecany jest dla wszystkich, którzy cierpią na bóle stawowe i mięśniowe, zarówno te powstałe na skutek urazu, jak i będące wynikiem chronicznego napięcia.

Jest świetnym sposobem na regenerację po intensywnym wysiłku fizycznym, dlatego często korzystają z niego osoby prowadzące bardzo aktywny tryb życia, a nawet zawodowi sportowcy.

Masaż balijski pomaga redukować stres, napięcie i problemy z zasypianiem. Zalecany jest osobom mającym problemy z koncentracją oraz cierpiącym na migrenowe bóle głowy.

Wskazaniami do masażu są również:

częste skurcze mięśni

reumatyzm

alergie

cellulit

kontuzje i urazy

przepracowanie

rozregulowana przemiana materii

Przeciwwskazania do masażu balijskiego

Chociaż masaż balijski jest prawdziwym ukojeniem dla ciała i umysłu, istnieją przeciwwskazania do jego stosowania. Wśród nich znajdują się:

świeże zrosty i złamania

hemofilia

menstruacja

choroby układu krążenia

choroby nowotworowe

choroby bakteryjne i wirusowe

grzybica

egzema

ciąża

Jak przygotować się do masażu balijskiego

Jeśli chodzi o masaż balijski, to przygotowania do niego nie różnią się od tych, które zalecane są przed innymi masażami. Osoby wybierające się na masaż powinny zjeść lekkostrawny posiłek na 2-3 godziny przed jego rozpoczęciem. Zaleca się również wypicie w tym dniu większej ilości wody. Po zakończonym zabiegu należy odpocząć przez ok. 15 minut. Na masaż nie musimy zabierać żadnych rzeczy, ponieważ na miejscu otrzymamy bieliznę jednorazową i ręcznik.

Masaż balijski cieszy się popularnością 123RF/PICSEL

Jak wygląda, ile trwa i ile kosztuje masaż balijski

Masaż balijski wykonywany jest w pozycji leżącej na szerokim, przeznaczonym do tego specjalnym stole. Nieodłącznym jego elementem jest aromaterapia w postaci wykorzystywanych podczas zabiegu naturalnych olejków eterycznych i ziołowych esencji. Odpowiednio dobrane zapachy pomagają zrelaksować się i wyciszyć. Całości towarzyszy odprężająca muzyka.

Masaż rozpoczyna się od masowania pleców, a następnie rąk, nóg, brzucha i klatki piersiowej. Największa uwaga skupiona jest jednak na masażu barków, karku i szyi, ponieważ to najczęściej w tych miejscach dochodzi do uciskania punktów energetycznych oraz napięcia mięśniowego. Ruchy podczas zabiegu są silne i powolne, aby doszło do głębokiej stymulacji tkanki mięśniowej i skórnej. Ucisk zawsze jest jednak dostosowywany indywidualnie do osoby masowanej, aby zabieg nie powodował bólu czy dyskomfortu.

Masaż balijski trwa od 60 do 120 minut, a cena uzależniona jest oczywiście od długości jego trwania. Koszt 60-minutowego zabiegu to od 160 do 200 złotych.

Dla uzyskania najlepszych efektów zaleca się wykonywanie masażu raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie.

Masaż stóp Newseria Lifestyle/informacja prasowa