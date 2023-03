Spis treści: 01 Kurza stopa: Nie taka straszna, jak ją malują

02 Kurze łapki dla pięknych włosów

03 Kurze łapki na włosy: Jak to działa?

04 Bulion kolagenowy: Przepis

Kurza stopa: Nie taka straszna, jak ją malują

Kurze stópki, kurze łapki czy kurze nóżki — to wszystko nazwy używane do określenia czteropalczastej, zakończonej pazurami części nogi u kur i kogutów. W Polsce przyjęło się, że kurze łapki to odpady, w związku z czym najczęściej je wyrzucamy, bądź w najlepszym razie częstujemy nimi psa. U niejednego wizja zjedzenia zakończenia kurzych nóżek wywołuje obrzydzenie i nudności. Taka reakcja jest jednak uwarunkowana przede wszystkim kulturowo. W krajach Azji, Afryki, Ameryki Południowej są takim samym produktem spożywczym, jak wątróbka czy żołądki — mało tego uchodzą za rarytas!

Kurze łapki dla pięknych włosów

Choć spożywanie kurzych łapek może w pierwszej chwili wzbudzić niechęć, warto się przemóc, bowiem smakują one tak samo jak kurczak, a w dodatku są źródłem cennych składników, które poprawiają kondycję skóry, włosów i paznokci.

Kurze łapki na włosy: Jak to działa?

Kurze łapki są bogatym źródłem kolagenu, który jest jednym z podstawowych składników budowy większości tkanek i narządów. Właśnie to białko odpowiada za krzepnięcie krwi, zrastanie się kości, czy zabliźnianie się ran. Jego zasługą jest elastyczność i sprężystość tkanek. To kolagen odpowiada za młody wygląd skóry, zdrowe paznokcie i lśniące włosy. Dlatego, jeśli zależy nam na pięknej, zdrowej i błyszczącej czuprynie — warto włączyć do diety kurze łapki.



Zdjęcie Kurze łapki są bogate w kolagen, który zapewnia sprężystość stawo / 123RF/PICSEL

Jednocześnie menu, w którym znajdą się bogate w kolagen kurze nóżki, należy uzupełnić surówkami i dodatkami z czerwonej kapusty, papryk, chrzanu, kalafiora czy brokułów. Warzywa są bogatym źródłem witaminy C, która przyśpiesza i polepsza wchłanianie kolagenu.



Bulion kolagenowy: Przepis





Składniki 6 kurzych łapek

marchewka

pietruszka

seler

cebula

czosnek

liść kapusty

ziele angielskie (4 - 5 ziarenek)

liść laurowy (2 - 3 sztuki)

sól i pieprz

Kurze łapki dokładnie myjemy, oczyszczamy i odcinamy pazury (można także zdjęć z nich skórę). Następnie wkładamy do garnka razem z pozostałymi składnikami i gotujemy w ten sam sposób, co zwykły rosół. Bulion powinien gotować się powoli na małym ogniu przez kilka godzin.

Bulion kolagenowy możesz spożywać solo, przyrządzić na jego bazie zupę, albo zrobić galaretę mięsną. Forma podania nie ma znaczenia, ważne by bulion ci smakował, wówczas dbałość o piękne, lśniące włosy stanie się przyjemnością, a nie obowiązkiem.



