Regeneracja skóry po lecie

Porady Dodajesz ją do sałatek. Na zmarszczki działa jak żelazko Po lecie skóra wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Widoczne są na niej przede wszystkim przebarwienia posłoneczne, przesuszenie i utrata jędrności. Należy więc zadbać o dokładne złuszczanie naskórka oraz nawilżanie kremami bogatymi w aktywne składniki takie jak np. kwas hialuronowy. Pomocna będzie również witamina A oraz E, a także masło shea.

Szacuje się, że już po 25. roku życia zaczynają się pierwsze procesy starzenia skóry, a jak wiadomo, lepiej jest zapobiegać niż leczyć. W związku z tym istotne, by odpowiednio wcześniej zadbać o przeciwzmarszczkową pielęgnację. Oprócz tego pomocne będą domowe zabiegi, dzięki którym można poprawić wygląd skóry i odjąć sobie kilka lat.

Przeciwzmarszczkowa pielęgnacja skóry

Pielęgnacja skóry jest istotna w każdym wieku. Stosowanie kosmetyków dokładnie dobranych do potrzeb może zdziałać cuda. Chcąc pozbyć się zmarszczek i zapobiec pojawianiu się nowych, trzeba pamiętać o kilku kwestiach.

Przede wszystkim istotne jest stosowanie kremu z filtrem, ponieważ to ochrona przeciwsłoneczna w dużej mierze zapobiega zmarszczkom. Co ważne, należy go aplikować przez cały rok, nawet w pochmurne dni. Wbrew pozorom nawet wtedy jesteśmy narażeni na negatywne działanie promieniowania UVB, które m.in. przyspiesza starzenie skóry.

Zaleca się również włączenie do rutyny pielęgnacyjnej m.in. retinoidów, ceramidów oraz witaminy C, a także kwasów AHA oraz BHA.

Domowe zabiegi na zmarszczki

W walce ze zmarszczkami pomocne mogą okazać się domowe maseczki. Do ich zalet należy nie tylko skuteczność w wygładzaniu skóry, ale także fakt, że składniki potrzebne do ich przygotowania są tanie i znajdują się niemal w każdej kuchni.

Wiele kobiet poleca w szczególności stosowanie miodu. Wykazuje on wiele właściwości, które są nieocenione w kosmetyce. Nie tylko regeneruje skórę, ale także ją odmładza.

Zdjęcie Chcąc pozbyć się zmarszczek i zapobiec pojawianiu się nowych, trzeba pamiętać o kilku kwestiach / 123RF/PICSEL

Jedna z popularniejszych maseczek zawiera tylko dwa składniki. Wystarczy wymieszać cztery łyżeczki miodu z połówką dojrzałego awokado i zaaplikować na twarz. Po 20 minutach wszystko należy dokładnie spłukać letnią wodą i gotowe.

Regularne stosowanie ujędrni skórę, poprawi jej kondycję i w dodatku widocznie spłyci zmarszczki. Maseczki na bazie miodu można wzbogacać również innymi składnikami. Polecany jest m.in. jogurt naturalny, oliwa z oliwek oraz banan, a także siemię lniane. W redukcji zmarszczek polecane jest także aplikowanie na twarz naturalnych olejków. Najczęściej stosuje się olej z nasion malin, z czarnuszki, z rozmarynu, a także kokosowy oraz arganowy.

Poza tym jednym z zabiegów, który szczególnie przypadł do gustu paniom dbającym o kondycję skóry, jest masaż płytką gua sha. Jej charakterystyczne krzywizny umożliwiają dotarcie do wszystkich zakamarków i dokładne wymasowanie całej twarzy. Szczególnie zaleca się wykonywanie ruchów od środka twarzy w kierunku zewnętrznym.

Za pomocą masażu płytką gua sha można pozbyć się drobnych zmarszczek, uelastycznić skórę, a także rozluźnić mięśnie oraz zredukować opuchliznę twarzy. Podobnie zadziała stosowanie jadeitowego rollera, który przy okazji poprawia krążenie krwi.

Zdjęcie W redukcji zmarszczek polecane jest także aplikowanie na twarz naturalnych olejków / 123RF/PICSEL

W pozbyciu się zmarszczek może również pomóc joga twarzy. Zdaniem wielu pań działa ona liftingująco i pozwala pozbyć się m.in. bruzd nosowo-wargowych oraz lwiej zmarszczki. Te proste ćwiczenia można wykonywać w domowym zaciszu zarówno na siedząco, leżąco, jak i stojąco.

Zanim jednak zacznie się praktykować jogę twarzy, warto skonsultować się ze specjalistą, by pokazał, jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia. Są one niezwykle proste i polegają np. na nabieraniu powietrza, nadymaniu i wciąganiu policzków. W ten sposób można się pozbyć, chociażby tzw. chomików.

***