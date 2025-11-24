Spis treści: Kiedy wypada pierwsza niedziela adwentu 2025? Co oznacza pierwsza niedziela adwentu Kolor fioletowy i Świeca Proroka Kolejne niedziele adwentowe

Kiedy wypada pierwsza niedziela adwentu 2025?

Pierwsza niedziela adwentu w 2025 roku przypada na 30 listopada. Zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego sezon adwentowy rozpoczyna się czwartą niedzielą przed Bożym Narodzeniem. Oznacza to, że data ta nie jest stała, lecz zależna od dnia tygodnia, w którym wypada 25 grudnia.

Skoro więc Święta w 2025 roku przypadają w czwartek, to właśnie niedziela 30 listopada rozpoczyna ten liturgiczny czas. Połączenie naturalnego porządku tygodnia i liturgicznego kalendarza sprawia, że data zmienia się co roku, zawsze jednak zawsze mieści się między 27 listopada a 3 grudnia.

Datę pierwszej niedzieli adwentu ustalił zachodni Kościół katolicki (łaciński), układając kalendarz liturgiczny. Stało się to około IV-VI wieku, kiedy adwent zaczął przyjmować formę czterotygodniowego okresu przygotowania do Bożego Narodzenia. Ostateczne utrwalenie tej zasady nastąpiło w VIII-IX wieku, wraz z reformami liturgii rzymskiej.

Co oznacza pierwsza niedziela adwentu

Samo słowo "adwent" pochodzi z łacińskiego słowa "adventus" i znaczy tyle, co przyjście, zbliżanie się. W starożytnym Rzymie określano tak oficjalny przyjazd cesarza. W religii katolickiej chodzi oczywiście o przyjście na świat Jezusa. Dla katolików pierwsza niedziela adwentu ma kilka wymiarów. To symboliczny start nowego roku liturgicznego. Moment, kiedy w Kościele rozpoczyna się odliczanie do narodzin Chrystusa, ale również czas podkreślający przyjście Chrystusa w chwili obecnej i w przyszłości.

Pierwsza niedziela adwentu oznacza również na duchowe przygotowanie na Boże Narodzenie. Dzieje się to przez udział w roratach, modlitwie, spowiedzi i osobistych postanowieniach. W wielu parafiach i domach to także moment zapalenia pierwszej świecy na wieńcu adwentowym, rozpoczęcia rodzinnych modlitw i refleksji nad tym, co naprawdę przygotowuje nas na święta. Kiedyś adwent był czasem srogiej pokuty, dziś to raczej wyciszenie i radosne oczekiwanie. co wyciszenia i radosnego oczekiwania.

Kolor fioletowy i Świeca Proroka

W czasie adwentu w liturgii dominuje kolor fioletowy, który jest symbolem wyciszenia, refleksji i duchowego przygotowania. Ten odcień nie ma tu surowo pokutnego charakteru jak w Wielkim Poście. Podkreśla raczej czujność i gotowość na spotkanie z nadchodzącym światłem Bożego Narodzenia

W pierwszą niedzielę adwentu zapalamy Świecę Proroka, zwaną też Świecą Nadziei. Upamiętnia ona proroków, którzy dawali nadzieję, zapowiadając pojawienie się Mesjasza. Ta świeca również ma kolor fioletowy. w wieńcu adwentowym tylko jedna ze świec ma inny, różowy kolor. Tę zapalamy w trzecią niedzielę adwentu, zwaną Gaudete, czyli radość.

Czas adwentu to również czas rorat 123RF/PICSEL

Kolejne niedziele adwentowe

Pierwsza niedziela adwentu to początek czterotygodniowego okresu. W 2025 roku kolejne niedziele przypadną na: 7 grudnia (II niedziela), 14 grudnia (III niedziela "Gaudete", czyli "Radujcie się!") oraz 21 grudnia (IV niedziela). W tradycji katolickiej każda z nich ma swoje znaczenie.

Pierwsza niedziela otwiera nowy rok kościelny i symbolizuje czujność oraz gotowość na przyjście Chrystusa. Druga niedziela adwentu symbolizuje pokój i przypomina o Świecy Betlejemskiej, zwanej też Świecą Pokoju. W liturgii pojawia się wtedy motyw proroka Izajasza wzywającego do prostowania ścieżek.

Trzecia niedziela adwentu to Gaudete - "Niedziela Radości". Oznacza coraz większą radość z przyjścia świąt, co podkreśla różową szatą liturgiczna kapłana. W inne adwentowe dni jest ona fioletowa. Czwarta, ostatnia niedziela skupia się na miłości. Upamiętnia też aniołów, którzy ukazali się pasterzom z dobrą nowiną, dlatego zapala się wtedy Świecę Aniołów.

