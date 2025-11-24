Kiedy wypada pierwsza niedziela adwentu? Ma wyjątkowe znaczenie

Agnieszka Kasprzyk

Początek adwentu to nie tylko symboliczne "odliczanie" do Bożego Narodzenia. Dla katolików to także początek nowego roku liturgicznego, czas refleksji, nadziei i przygotowania. Kiedy wypada w pierwsza niedziela adwentu 2025 i co dokładnie oznacza? Wyjaśniamy.

Wieniec adwentowy z czterema białymi świecami ustawionymi pionowo, udekorowany srebrnymi, złotymi i fioletowymi bombkami, błyszczącymi koralikami oraz sztucznymi gałązkami i jagodami. W tle koronka i elementy wyposażenia kościelnego.
Pierwsza niedziela adwentu ma szczególne znaczenie.MONKPRESS/East NewsEast News

Spis treści:

  1. Kiedy wypada pierwsza niedziela adwentu 2025?
  2. Co oznacza pierwsza niedziela adwentu
  3. Kolor fioletowy i Świeca Proroka
  4. Kolejne niedziele adwentowe

Kiedy wypada pierwsza niedziela adwentu 2025?

Pierwsza niedziela adwentu w 2025 roku przypada na 30 listopada. Zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego sezon adwentowy rozpoczyna się czwartą niedzielą przed Bożym Narodzeniem. Oznacza to, że data ta nie jest stała, lecz zależna od dnia tygodnia, w którym wypada 25 grudnia.

Skoro więc Święta w 2025 roku przypadają w czwartek, to właśnie niedziela 30 listopada rozpoczyna ten liturgiczny czas. Połączenie naturalnego porządku tygodnia i liturgicznego kalendarza sprawia, że data zmienia się co roku, zawsze jednak zawsze mieści się między 27 listopada a 3 grudnia.

Datę pierwszej niedzieli adwentu ustalił zachodni Kościół katolicki (łaciński), układając kalendarz liturgiczny. Stało się to około IV-VI wieku, kiedy adwent zaczął przyjmować formę czterotygodniowego okresu przygotowania do Bożego Narodzenia. Ostateczne utrwalenie tej zasady nastąpiło w VIII-IX wieku, wraz z reformami liturgii rzymskiej.

Co oznacza pierwsza niedziela adwentu

Samo słowo "adwent" pochodzi z łacińskiego słowa "adventus" i znaczy tyle, co przyjście, zbliżanie się. W starożytnym Rzymie określano tak oficjalny przyjazd cesarza. W religii katolickiej chodzi oczywiście o przyjście na świat Jezusa. Dla katolików pierwsza niedziela adwentu ma kilka wymiarów. To symboliczny start nowego roku liturgicznego. Moment, kiedy w Kościele rozpoczyna się odliczanie do narodzin Chrystusa, ale również czas podkreślający przyjście Chrystusa w chwili obecnej i w przyszłości.

Pierwsza niedziela adwentu oznacza również na duchowe przygotowanie na Boże Narodzenie. Dzieje się to przez udział w roratach, modlitwie, spowiedzi i osobistych postanowieniach. W wielu parafiach i domach to także moment zapalenia pierwszej świecy na wieńcu adwentowym, rozpoczęcia rodzinnych modlitw i refleksji nad tym, co naprawdę przygotowuje nas na święta. Kiedyś adwent był czasem srogiej pokuty, dziś to raczej wyciszenie i radosne oczekiwanie. co wyciszenia i radosnego oczekiwania.

Kolor fioletowy i Świeca Proroka

W czasie adwentu w liturgii dominuje kolor fioletowy, który jest symbolem wyciszenia, refleksji i duchowego przygotowania. Ten odcień nie ma tu surowo pokutnego charakteru jak w Wielkim Poście. Podkreśla raczej czujność i gotowość na spotkanie z nadchodzącym światłem Bożego Narodzenia

W pierwszą niedzielę adwentu zapalamy Świecę Proroka, zwaną też Świecą Nadziei. Upamiętnia ona proroków, którzy dawali nadzieję, zapowiadając pojawienie się Mesjasza. Ta świeca również ma kolor fioletowy. w wieńcu adwentowym tylko jedna ze świec ma inny, różowy kolor. Tę zapalamy w trzecią niedzielę adwentu, zwaną Gaudete, czyli radość.

Czas adwentu to również czas rorat.
Czas adwentu to również czas rorat123RF/PICSEL

Kolejne niedziele adwentowe

Pierwsza niedziela adwentu to początek czterotygodniowego okresu. W 2025 roku kolejne niedziele przypadną na: 7 grudnia (II niedziela), 14 grudnia (III niedziela "Gaudete", czyli "Radujcie się!") oraz 21 grudnia (IV niedziela). W tradycji katolickiej każda z nich ma swoje znaczenie.

Pierwsza niedziela otwiera nowy rok kościelny i symbolizuje czujność oraz gotowość na przyjście Chrystusa. Druga niedziela adwentu symbolizuje pokój i przypomina o Świecy Betlejemskiej, zwanej też Świecą Pokoju. W liturgii pojawia się wtedy motyw proroka Izajasza wzywającego do prostowania ścieżek.

Trzecia niedziela adwentu to Gaudete - "Niedziela Radości". Oznacza coraz większą radość z przyjścia świąt, co podkreśla różową szatą liturgiczna kapłana. W inne adwentowe dni jest ona fioletowa. Czwarta, ostatnia niedziela skupia się na miłości. Upamiętnia też aniołów, którzy ukazali się pasterzom z dobrą nowiną, dlatego zapala się wtedy Świecę Aniołów.

