Większość z nas ma problem z doborem odpowiedniego biustonosza, a to niestety źle wpływa na wygląd biustu, postawę ciała oraz na nasze zdrowie. Co więcej, na złym rozmiarze popełniane przez nas błędy wcale się nie kończą.

Wybierając bieliznę, kierujemy się jej wyglądem, zastanawiamy się, czy będzie seksowna i czy jest modna. Pamiętajmy jednak, że poza aspektami wizualnymi, biustonosz ma nam pomagać w codziennym funkcjonowaniu - odpowiednio dobrany nie tylko podkreśla nasze walory, ale też modeluje sylwetkę i podtrzymuje biust, co jest szalenie istotne w przypadku większych rozmiarów.

Błędy, jakie popełniamy, wybierając biustonosz:

Wybieramy zły rozmiar

Każda z nas jest inna, mamy różne kształty, jesteśmy różnie zbudowane, skąd więc powszechnie panujące przekonanie, że rozmiary staników mogą być jakkolwiek uniwersalne? Badania pokazują, że aż 85 proc. kobiet nosi niewłaściwy rozmiar biustonosza. Wybieramy źle, bo nie wiemy, jak się zmierzyć, kupujemy bieliznę "na pamięć", bo mama nam kiedyś powiedziała, że mamy rozmiar 75 C itp. Zamiast pójść do sklepu i skorzystać z fachowej porady, udajemy się na bazarki albo do sieciówek, gdzie kupujemy na oko, sprawdzając tylko, czy miseczka pasuje.

Obwód pod biustem

Dlaczego obwód pod biustem jest tak istotny? Cóż, to logiczne - zbyt ciasny będzie powodował dyskomfort, obciskając nas mocno i zostawiając ślady na ciele, a nawet powodując blokadę prawidłowego przepływu limfy. Ta kwestia jest jasna i dość prosta do zdiagnozowania. Nieco trudniej jest w przypadku odwrotnym, czyli zbyt szerokiej opaski. Pozornie jest nam wygodnie, ale biust nie jest dobrze podparty. Podczas wyboru biustonosza ważne jest, żeby podtrzymywał nam biust, będąc zapięty na najbardziej zewnętrzny zestaw haczyków. Na najciaśniejszy będzie czas, kiedy biustonosz się rozciągnie, a stanie się tak z czasem, bądźmy tego pewne.

Pamiętaj, tylna opaska biustonosza zapewnia 90 procent wsparcia, więc idealne dopasowanie powinno być mocne, a jednocześnie wygodne.

Rozmiar miseczki

Gdy miseczka jest za mała, piersi nie są odpowiednio rozdzielone, a pas biustonosza będzie odstawać od mostka. Z kolei w przypadku za dużej miseczki fiszbiny, które odpowiadają za podtrzymywanie biustu będą się nam wrzynały w skórę pod pachami, a miseczki będą odstawać.

Wniosek? Nie powinnyśmy (a często to robimy!) wybierać biustonosza na podstawie rozmiaru miseczki. Zacząć trzeba od obwodu pod biustem. Brafiterki uczulają na tę kwestię, rozmiar miseczki niczego nie mówi. Co więcej, jest on bezpośrednio związany z właśnie z obwodem pod biustem. Czym innym będzie więc miseczka D w przypadku rozmiaru 85, a czym innym przy 70. Rozmiar miseczki nie jest uniwersalny!

Zdjęcie Ile kobiet na świecie, tyle rodzajów biustów / Picsel / 123RF/PICSEL

Typ stanika

Większość kobiet uważa biustonosze z fiszbinami za niewygodne i wybiera te miękkie, bez usztywnień. Niestety to błąd. Biust w takim staniku nie ma wystarczającego podparcia. Prawidłowo dopasowany biustonosz z fiszbinami powinien wygodnie opierać się o klatkę piersiową z miękką bawełnianą obudową. Efekt końcowy: podnoszenie, wsparcie i komfort! Całkiem miękkie biustonosze dobre są dla osób z bardzo małym biustem.

Kolejnym typem stanika, który nie jest najlepszym możliwym wyborem jest tzw. minimizer. To typ wybierany często przez panie o obfitych biustach. Niestety minimizer ściska tkankę piersi, powodując utratę jędrności.

Tanio to w tym przypadku żadna oszczędność

Panie często przyznają też, że zakupy w sklepie z bielizną to dla nich stres. Krępują się prosić o pomoc, wstydzą się pokazać brafitterce. Warto się przełamać, na dłuższą metę to się naprawdę opłaca - wygoda i zdrowie to kwestie nie do przecenienia.

Triki

Opaska biustonosza nigdy nie powinna być wyżej niż fiszbiny. Jeśli zakładasz biustonosz i jego tylna część podjeżdża do góry, to znaczy, że ten model/rozmiar nie jest dla ciebie właściwy.

Nie ma idealnego biustonosza. Wybór odpowiedniego może zająć trochę czasu. Koniecznie wypróbuj kilka stylów. Wskazówka: kiedy już jesteś w przymierzalni, załóż na wybrany stanik koszulę, aby zobaczyć, jak będzie wyglądał pod ubraniem.

