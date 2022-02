Rozmiar i kształt biustu zależą od genów i hormonów

Podejmując jednak pewne działania można wpłynąć na wygląd piesi

Rozmiar i kształt biustu zmieniają się kilkakrotnie w ciągu życia

Cykl menstruacyjny ma wpływ na kształt i rozmiar piesi

Rozmiar biustu: Genów nie oszukasz?

Jednym z czynników mających największy wpływ na rozmiar biustu, są geny. Zapewne dla wielu osób nie jest to zaskakujące stwierdzenie. Skoro geny odpowiadają za nasz wzrost, kolor oczy i włosów, dlaczego z piersiami miałoby być inaczej? Zarówno rozmiar, jak i kształt biustu, są w dużej mierze uwarunkowane genetycznie. Co ciekawe, podobnie jak twarz, piersi również są nierówne. Z reguły asymetria jest niewielka i właściwie niezauważalna (może jedynie dla profesjonalnych brafitterek). Jednak zdarzają się także przypadki, gdy różnica między piersiami jest większa, wówczas może ją skorygować odpowiednia wkładka do biustonosza lub interwencja chirurgiczna.

Rozmiar i kształt biustu a hormony

Kształt piersi oraz ich wielkość są także determinowane przez hormony. Nie tylko w okresie dojrzewania, ale także w późniejszym wieku progesteron, prolaktyna, czy estrogen mogą zmienić rozmiar miseczki.

W okresie dojrzewania jajniki zaczynają wydzielać estrogen, to właśnie on odpowiada za odkładanie się tkanki tłuszczowej w ciele, czego jednym z efektów jest wzrost biustu. Do prawidłowego rozwoju piersi potrzebne jest także odpowiednie stężenie insuliny i hormonów tarczycy: tyroksyny, trijodotyroniny i kalcytoniny.



Zdjęcie Na wygląd piersi wpływają między innymi hormony / 123RF/PICSEL

Ukształtowane w okresie dojrzewania piersi zachowują przez dłuższy czas swój kształt i rozmiary, ale zmienia się to wraz z pojawieniem się we krwi dużej ilości progesteronu, prolaktyny i estrogenu. Wzrost ich stężenia następuje, gdy kobieta jest w ciąży. W tym czasie hormony wytwarzane w przysadce mózgowej, łożysku i jajnikach przygotowują gruczoły do wytwarzania mleka. Ostatecznie za jego produkcję odpowiada wydzielany przez przysadkę mózgową oksytocyna. W tym czasie biust znacząco zwiększa swoje rozmiary. W okresie ciąży i karmienia może być cięższy o 0,5 - 1,5 kilograma. Często zmienia się także pigmentacja brodawek i skóry piersi. Hormony mogą powodować bowiem powstawanie ciemniejszych plam w tych miejscach.



Ostatnia duża zmiana hormonalna, która wpływa także na wygląd piersi, ma miejsce w okresie menopauzy. W tym czasie spada produkcja hormonów płciowy, co oznacza zanikanie tkanki gruczołowej w piersiach. W przypadku szczupłych kobiet zmiana będzie bardziej widoczna, niż u pań przy tuszy, u których miejsce gruczołu zajmuje tkanka tłuszczowa. W tym czasie piersi stają się mniej jędrne i coraz bardziej ciążą ku ziemi.

Odnosisz wrażenie, że twój biust powiększa się przed miesiączką? Masz rację!

Wiele kobiet obserwuje u siebie powiększenie piersi na trzy — cztery dni przed menstruacją. Brodawki stają się wówczas bardziej wrażliwe, a biust staje się nabrzmiały. Za te wszystkie objawy odpowiada zwiększone stężenie estrogenu we krwi przy jednoczesnym obniżeniu poziomu progesteronu. W efekcie w organizmie zostaje zatrzymana woda, stąd wrażenie, że sutki i piersi są nabrzmiałe. Gdy miesiączka ustępuje, poziom hormonów wraca do normy, woda nie jest dłużej zatrzymywana w organizmie, a biust wraca do normalnego stanu.

Jak poprawić kształt piersi?

Choć na kształt i rozmiar piersi w największym stopniu wpływają geny i hormony, to jednak można nieco wpłynąć na te parametry. Jak już wspomniano piersi to w głównej mierze tkanka gruczołu mlekowego i tłuszczowa. Zatem wraz z przyrostem wagi, powiększa się także biust, natomiast wraz z jej utratą, piersi także nieco maleją.

Największy wpływ można mieć na kształt piersi - by były bardziej jędrne i uniesione warto wykonywać ćwiczenia, których celem jest wzmocnienie mięśni klatki piersiowej. Dzięki temu można nieco unieść biust i poprawić jego jędrność.

Zdjęcie "Ładne piersi, to zdrowe piersi" / 123RF/PICSEL

Garbienie się to kolejny powód, dla którego biust prezentuje się nieestetycznie. Przez wygięcie kręgosłupa ku ziemi, piersi wydają się bardziej obwisłe. Wystarczy się wyprostować i ściągnąć łopatki, aby biust lepiej się prezentował, a kręgosłup był w zdrowej pozycji.

Rozmiar i kształt nie mają znaczenia

Choć panie czasem miewają kompleksy na punkcie rozmiaru piersi - jedne chciałby mieć większe, inne tęsknią do małych - to nie rozmiar i kształt biustu mają najważniejsze znaczenie dla jego piękna. Przede wszystkim ładne piersi, to zdrowe piersi. Dlatego należy regularnie poddawać się profilaktycznym badaniom, aby wyeliminować ryzyko zachorowania na raka i w efekcie usunięcia gruczołów, a nawet zagrożenia życia.

