Czym jest fryzura typu dad bob?

Dad bob to przedłużona wersja klasycznego boba. Nie jest ani krótki, ani długi - to takie idealne "w sam raz", czyli długość między brodą a obojczykami. Ta fryzura to kwintesencja prostoty i luzu, ale z klasą. Cięcie jest równe, precyzyjne, często uzupełnione o dłuższą, prostą grzywkę, która subtelnie otula twarz.

Ta z pozoru grzeczna krótka fryzura, w praktyce okazuje się niesamowicie uniwersalna, odpowiednia nie tylko do pracy, ale też na wieczorne wyjścia z przyjaciółmi. Wbrew pozorom można też stylizować ją na wiele sposobów - włosy wyprostowane, idealnie gładkie niczym tafla, a może lekko uniesiona u nasady dla większej nonszalancji? To długość nadająca się również do tworzenia upięć i stylizowania.

Komu pasuje dad bob?

To teraz najważniejsze pytanie: czy to fryzura dla mnie? Otóż… bardzo możliwe, że tak! Dad bob to fryzura wyjątkowo neutralna (ale nie nudna) i bardzo wszechstronna. Zarówno gdy chodzi o okazje, o czym pisałam wyżej, jak również o kształt twarzy, styl życia i ubierania się.

Dla siwych włosów najlepszymi fryzurami będzie pixie cut, clavi cut oraz bob

Twarz owalna

Masz szczęście - możesz nosić praktycznie każdą fryzurę, więc dad bob będzie wyglądał jak skrojony na miarę. Szczególnie dobrze prezentuje się z przedziałkiem na środku i prostą linią cięcia.

Twarz okrągła

Proste, dłuższe cięcie dad boba optycznie wydłuża twarz, co działa na Twoją korzyść. Dodaj lekko wycieniowaną grzywkę i delikatne fale - to będzie strzał w dziesiątkę.

Twarz kwadratowa

W tym przypadku warto postawić na miękkość - grzywka opadająca na bok i lekko wywinięte końce dodadzą lekkości, łagodząc rysy twarzy.

Twarz sercowata

Grzywka może świetnie zrównoważyć proporcje, a sama długość cięcia doskonale podkreśli linie szczęki bez nadmiernego eksponowania czoła.

Uwaga! Jeśli masz bardzo kręcone włosy, nie oznacza to, że dad bob jest poza zasięgiem. Wręcz przeciwnie - dobrze cięte loki w tej długości potrafią wyglądać obłędnie. Podobnie jak fale.

Jak nosić fryzurę dad bob? Stylizacje na każdą okazję

To, za co kobiety kochają cięcie dad bob najbardziej to jego plastyczność. Ta fryzura naprawdę daje pole do popisu - nawet jeśli masz tylko pięć minut przed wyjściem z domu, aby się wyszykować. Oto kilka propozycji, jak możesz ją wystylizować.

Gładko i minimalistycznie

To najbardziej klasyczna odsłona boba - proste włosy, równo ścięte, bez zbędnych kombinacji. Wystarczy prostownica i odrobina serum wygładzającego. Będziesz wyglądać elegancko i bardzo stylowo.

Delikatne fale

Trochę soli morskiej w sprayu, kilka ruchów lokówką lub prostownicą - i gotowe. Te fale nie muszą być perfekcyjne - im bardziej naturalne, tym lepiej. Stylizacja w stylu „wstałam tak” to hit wśród infuencerek.

Z objętością u nasady

Chcesz dodać energii sobie i swojej fryzurze? Użyj pianki lub pudru dodającego objętości i unieś włosy u nasady. Ta wersja jest nieco bardziej rockowa i świetnie sprawdzi się na wieczorne wyjście.

Loki pełne charakteru

Masz ochotę na coś bardziej ekstrawaganckiego? Zakręć włosy na grubsze wałki lub lokówkę - dad bob w wersji glamour zrobi wrażenie. Dodaj do tego wyrazisty makijaż i jesteś gotowa na wieczorne przyjęcie.

Upnij, zakręć, zepnij

Mimo że długość jest ograniczona, to wciąż możesz bawić się upięciami. Spinki, półkoczki, opaski - dad bob uwielbia dodatki! Prosty kucyk z przedziałkiem po środku? A może finezyjny kok? Wszystko jest osiągalne.

Dlaczego warto zdecydować się na dad boba?

No dobrze, ale czemu akurat ta fryzura? Po pierwsze - jest ponadczasowa. Po drugie - daje niesamowitą swobodę stylizacji. Po trzecie - pasuje zarówno do codziennego looku, jak i eleganckiej sukienki. Można powiedzieć, że to fryzura z klasą, która zawsze robi wrażenie.

A jeśli szukasz zmiany, ale nie chcesz drastycznego cięcia - to idealna opcja na odświeżenie wizerunku. Dad bob zrobisz w dobrym salonie fryzjerskim, bo ta stylizacja wymaga od fryzjera wprawy i znajomości aktualnych trendów.

