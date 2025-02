Nasze stopy każdego dnia wykonują bardzo ciężką pracę, dlatego też powinniśmy dbać o nie z taką samą troską jak o naszą twarz czy dłonie. Chociaż skóra na stopach wydaje się gruba i wytrzymała to z powodu małej ilości gruczołów łojowych łatwo ulega przesuszeniu. Brak regularnego złuszczania i nawilżania, a także niewłaściwe obuwie mogą natomiast prowadzić do rogowacenia skóry na piętach oraz ich pękania, co z kolei powoduje ból podczas chodzenia. W skrajnych przypadkach w pękających piętach może nawet dochodzić do powstawania infekcji.