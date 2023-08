Kosztuje grosze, a działa jak dobry krem. Jak stosować maść arnikową?

Uroda

Maść arnikowa to jedna z najpopularniejszych maści aptecznych - stosuje się ją głównie w leczeniu stłuczeń i siniaków, ale od lat wykorzystywana jest także przez przemysł kosmetyczny. Mimo to, niewiele osób wie, że z powodzeniem może ona zastąpić drogi krem pod oczy. Jak stosować maść, by przyniosła efekty?

Zdjęcie Maść arnikową z powodzeniem stosować można jako krem pod oczy / 123RF/PICSEL