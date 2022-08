Spis treści: 01 Żelatyna - jakie ma właściwości?

02 Dlaczego warto stosować żelatynę w diecie i pielęgnacji?

03 Maseczki z żelatyny na zmarszczki - to musisz wiedzieć przed jej przygotowaniem

04 Maseczka z żelatyny - sposób przygotowania

05 Maseczka z żelatyny na zmarszczki wokół ust - efekty

Żelatyna - jakie ma właściwości?

Żelatyna wykorzystywana jest przede wszystkim w kuchni, jednak z powodzeniem można ją zastosować także w domowym spa. Dobroczynny wpływ na cerę wykazuje dzięki kolagenowi, który jest jednym z najważniejszych białek w organizmie człowieka. Wpływa on na wygląd i elastyczność skóry, odpowiednie jej nawilżenie i regenerację. Ponadto kolagen dba również o mocne kości i stawy, włosy i paznokcie, a także w naturalny sposób pomaga wzmacniać odporność.

Zdjęcie Poza wyrobami mięsnymi z kolagenem, warto też włączyć do diety produkty bogate w witaminę A, C, E / 123RF/PICSEL

Dlaczego warto stosować żelatynę w diecie i pielęgnacji?

Pojawia się już po trzydziestce! Naszyjnik Wenus to zmora wielu kobiet Eksperci podają, że mniej więcej do 26. roku życia organizm człowieka sam produkuje włókna kolagenowe, niestety później składnik ten stopniowo przestaje być wytwarzany. Dodatkowo czynniki, jak nieodpowiednia dieta, stres, palenie papierosów czy częste eksponowanie ciała na słońce sprawiają, że tracimy go w jeszcze szybszym tempie. Deficyt kolagenu w organizmie powoduje kłopoty z poruszaniem się, problemy z kręgosłupem i stawami oraz pogarsza kondycję skóry. Staje się ona przesuszona, mało elastyczna, zaczynają pojawiać się zmarszczki, przebarwienia, a także cellulit.

Zarówno dla zdrowia, jak i dla urody, warto zatem regularnie uzupełnić jadłospis w produkty kolagenowe. Poza wyrobami odzwierzęcymi, warto do diety włączyć także warzywa i owoce, bogate w witaminę A (marchew, dynia, szpinak, pomidory), witaminę C (kapusta kiszona, natka pietruszki, owoce cytrusowe i jagodowe) czy witaminę E (produkty z pełnego przemiału zbóż, migdały, awokado). Te produkty wspierają produkcję kolagenu w organizmie, a efekt wzmocni kolagen stosowany zewnętrznie.

Genialnie sprawdzi się w tym przypadku domowa maseczka z żelatyny, której przygotowanie zajmie nie więcej niż kilka minut. Działa ona nawilżająco, ujędrniająco, rozjaśniająco, a co najważniejsze liftingująco i przeciwzmarszczkowo. Szczególnie dobrze poradzi sobie w strefie wokół ust, która dla niektórych kobiet jest prawdziwą zmorą.

Maseczki z żelatyny na zmarszczki - to musisz wiedzieć przed jej przygotowaniem

Porady Antidotum na jedną z największych zmor kobiet. Wydasz 3 zł i obejdzie się bez wizyty u fryzjera Zawsze przed położeniem maseczki na bazie żelatyny pamiętaj, by odpowiednio przygotować twarz - podobnie jak dzieje się to przed każdym zabiegiem w salonie kosmetycznym. Warto najpierw wykonać tzw. "parówkę", czyli kąpiel parową (powinny z niej zrezygnować osoby mające cerę naczynkową) i dokładnie oczyścić skórę. Można do tego zastosować specjalną szczoteczkę do twarzy lub delikatny peeling. Dzięki temu odsłonimy pory i ułatwimy dobroczynnym składnikom maseczki wniknięcie do wnętrza skóry.

Maseczka z żelatyny - sposób przygotowania

Do przygotowania maseczki działającej na zmarszczki wokół ust, ale i całej twarzy, potrzebna będzie żelatyna spożywcza, którą kupisz w każdym sklepie spożywczym za około 2-3 zł. Jedno opakowanie wystarczy kilkukrotne przygotowanie kosmetyku.

Składniki 1 łyżeczka żelatyny spożywczej

2 łyżki czarnej, gorącej herbaty

Składniki wystarczy wymieszać ze sobą tak, aby żelatyna całkowicie się rozpuściła. Gdy przestygnie, nałóż powstałą galaretkę na twarz np. przy pomocy płaskiego pędzelka lub szpatułki. Możesz zaaplikować maseczkę na całą twarz lub tylko miejsca dotknięte zmarszczkami (np. okolice ust). Ważne, aby omijać okolice oczu. Warstwa maseczki żelatynowej musi być stosunkowo gruba - cienka szybko zastygnie i powstanie nieprzyjemna skorupka. Po ok. 30 minutach wystarczy zmyć maskę ciepłą wodą.

Maseczka z żelatyny na zmarszczki wokół ust - efekty

Zdjęcie Maseczka z żelatyny działa liftingująco na skórę twarzy / 123RF/PICSEL

Działanie maseczki żelatynowej z herbatą ma działanie liftingujące oraz przeciwzmarszczkowe. Regularnie stosowana działa niczym specjalistyczny krem, pomaga skórze odzyskać młodszy wygląd, wygładza zmarszczki, a także zmniejsza ich widoczność. Skóra staje się promienna i pełna blasku.

