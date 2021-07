Kwas migdałowy: Właściwości i zastosowanie

Czym jest kwas migdałowy?

Kwas migdałowy należy do kwasów AHA, które naturalnie występują w przyrodzie. Jest on rozpuszczalny w wodzie, a przez to, że kwas migdałowy ma dużą cząsteczkę, to wolniej wnika w skórę. W ten sposób działa łagodnie.

Ponadto kwas migdałowy nie powinien powodować podrażnień, dlatego też sprawdzi się na każdym typie cery.

Jak działa kwas migdałowy?

Kwas migdałowy ma wiele właściwości, dzięki którym tak chętnie jest stosowany nie tylko w domowym zaciszu, ale także w gabinetach kosmetologicznych.



Kwas migdałowy przede wszystkim złuszcza martwy naskórek. Może działać antybakteryjnie, przez co często jest stosowany w walce z trądzikiem. Skutecznie radzi sobie z przebarwieniami. Ponadto kwas migdałowy nawilża skórę, poprawia jej wygląd oraz kondycję. Kwas migdałowy wygładza skórę oraz zwęża pory.

Reklama

Dodatkowo kwas migdałowy jest stosowany przeciwzmarszczkowo. Wykazuje właściwości pobudzające wytwarzanie kolagenu, elastyny oraz kwasu hialuronowego.



Jak stosować kwas migdałowy w domu?

Kwas migdałowy można włączyć do domowej rutyny pielęgnacyjnej. Takie produkty zawierają zazwyczaj 5-10% kwasu migdałowego.

Kwas migdałowy można spotkać w postaci proszku. Rozpuszcza się on w wodzie. W ten sposób można go dodawać do toników, kremów lub maseczek.

Zdjęcie Profesjonalne zabiegi wykorzystujące kwas migdałowy najlepiej wykonywać dwa razy w roku. / 123RF/PICSEL

Istotne jest przyzwyczajanie skóry do kwasu migdałowego. Najlepiej zacząć od 3% stężenia, stopniowo zwiększać stężenie do 5, a następnie do 10%.

Warto pamiętać, że stosowanie np. kremu zawierającego 10% kwasu migdałowego należy skończyć po miesiącu i powrócić do 5% stężenia.

Stosowanie produktów zawierających powyżej 10% kwasu migdałowego wymaga aplikowania na skórę kremu z filtrem, który ochroni skórę przed promieniowaniem słonecznym.

Zabiegi z kwasem migdałowym

Zabiegi w gabinetach kosmetologicznych delikatnie działają na skórę. Ich zadaniem jest złuszczenie naskórka. Mimo że kwas migdałowy nie jest mocnym kwasem, to po jego zastosowaniu efekty są widoczne gołym okiem, skóra staje się rozjaśniona i pełna blasku.

Najlepsze efekty są po serii zabiegów. Przez to, że usunięcie martwego naskórka sprzyja wchłanianiu aplikowanych na skórę produktów, to zabiegi wykorzystujące kwas migdałowy można łączyć z zabiegami, które mają na celu intensywne nawilżenie.

Kwas migdałowy - efekty

Po zabiegach z kwasem migdałowym będzie można zauważyć, że skóra jest rozjaśniona, a pory stają się zwężone. Ponadto kwas migdałowy przyczyni się do zredukowania wydzielanego sebum, wyrówna koloryt skóry i przy okazji ją nawilży.



Profesjonalne zabiegi wykorzystujące kwas migdałowy najlepiej wykonywać dwa razy w roku.



Czytaj więcej:



Toksyna botulinowa: Jak działa?



Blue blonde: komu pasują niebieskie włosy i, jak uzyskać taki kolor?



Olejek różany: Właściwości i zastosowanie olejku różanego w kosmetyce



Zobacz także: