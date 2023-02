Spis treści: 01 Dlaczego skóra na piętach pęka?

02 Moczenie stóp w mleku - na co pomaga?

03 Jak przygotować kąpiel dla stóp z mlekiem?

04 Moczenie stóp w mleku - ile trwa zabieg

05 Kto nie powinien moczyć stóp w mleku?

Sucha skóra stóp i pękające pięty to zmora wielu osób. Stają się krepującym problemem szczególnie w okresie letnim, kiedy sięgamy po odkryte obuwie. Jak przywrócić piętom gładkość i zabezpieczyć je przed uszkodzeniami? Przedstawiamy znany od wieków sposób, dzięki któremu skóra stóp będzie jedwabiście gładka. Kosztuje grosze, a potrafi zdziałać cuda.

Dlaczego skóra na piętach pęka?

Skóra na piętach jest wyjątkowo gruba i szybko rogowacieje. To dlatego jest narażona na uszkodzenia, może pękać i powodować bolesne rany. Czasem wynika to z niewłaściwej pielęgnacji stóp - mocnego szorowania czy też noszenia niewygodnego obuwia, otyłości, a nawet predyspozycji genetycznych. Pękająca skóra stóp może też świadczyć o chorobach - m.in.:

Na szczęście istnieje wiele domowych sposobów, aby zregenerować skórę stóp i poprawić jej wygląd. Jednym z nich jest sposób znany od dawien dawna, stosowany przez nasze babcie i prababcie, a mianowicie moczenie stóp w mleku.

Moczenie stóp w mleku - na co pomaga?

Mleko to jeden z wielu naturalnych produktów, który świetnie sprawdza się w pielęgnacji ciała. Zawiera bowiem kwas mlekowy, który zbawiennie działa na naskórek, delikatnie go złuszczając i sprawiając, że staje się delikatny i miękki w dotyku. Kąpiel stóp w mleku jest z tego względu bardzo polecanym i skutecznym zabiegiem regenerującym. Co więcej, jego przygotowanie jest dziecinnie proste.

Zdjęcie Pękające stopy mogą świadczyć o zwyczajnym zaniedbaniu, ale niekiedy jest to też oznaka chorobowa / 123RF/PICSEL

Jak przygotować kąpiel dla stóp z mlekiem?

Do przygotowania kąpieli mlecznej dla stóp potrzeba będą 4 szklanki mleka - najlepiej tłustego oraz duża miska. Można też dodać kilka kropelek ulubionego olejku eterycznego, który zadziała odprężająco.

Mleko w temperaturze pokojowej należy wlać do miski, a następnie zanurzyć w nim stopy. W przypadku bardzo popękanych pięt poleca się wsypać też łyżkę sody oczyszczonej lub bezpośrednio wsmarować ją w skórę pięt.

Moczenie stóp w mleku - ile trwa zabieg

Stopy dobrze moczyć w mleku przynajmniej 5-10 minut. Po tym czasie należy je wyjąć, osuszyć ręcznikiem i użyć ulubionego kremu zmiękczająco-odżywczego. Zabieg ten warto wykonywać przynajmniej raz w tygodniu.

Zdjęcie Stopy należy moczyć w mleku przynajmniej 5-10 minut. Zabieg warto powtarzać raz w tygodniu / 123RF/PICSEL

Kto nie powinien moczyć stóp w mleku?

Nie ma przeciwwskazań co do kąpieli stóp w mleku, jednak ostrożność powinny zachować osoby uczulone na białko mleka krowiego. Przed zastosowaniem tego zabiegu należy wykonać test na niewidocznym fragmencie skóry. Ponadto trzeba pamiętać, że pękająca skóra stóp może świadczyć o różnych schorzeniach, dlatego, jeśli pielęgnacja nie przynosi rezultatów, najlepiej zgłosić się do lekarza.

