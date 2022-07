Dwa tanie sposoby na suche pięty. Wystarczy tania tabletka z apteki

Ileż to już razy okazywało się, że najlepsze sposoby na najróżniejsze przypadłości - od urodowych po te związane z porządkami w domu - znajdziemy w domowej apteczce albo zielniku babci. Tak będzie i tym razem. Okazuje się, że na suche i popękane pięty też znajdzie się tu sposób. Cukier, soda oczyszczona, sól - te sposoby już znamy, czas pójść krok dalej.

Czy wiedzieliście, że na problem wysuszonych pięt remedium jest... aspiryna? A jeśli nie ona, to tabletki o tym samym składzie, czyli zawierające kwas acetylosalicylowy, np. polopiryna. Jak to działa?

Aspiryna na suche pięty - sposób nr 1

Ach, ten cudowny miód. Znów może pomóc uratować naszą urodę. Jak połączyć go z aspiryną i stworzyć cudowną miksturę na suche i pękające pięty?

Przepis jest banalnie prosty. Wystarczy rozkruszyć trzy do czterech tabletek aspiryny i wymieszać z dużą łyżką miodu. Mieszankę nakładamy na pięty i zostawiamy na jakieś pół godziny do 40 min. Zawarty w aspirynie kwas acetylosalicylowy pomoże złuszczyć zewnętrzną warstwę martwego naskórka, a miód doskonale nawilży skórę.

Aspiryna na suche pięty - sposób nr 2

Drugi sposób wykorzystuje oprócz aspiryny (polopiryny) spirytus salicylowy.

Tym razem, żeby przygotować mieszankę, potrzebować będziemy dwóch tabletek aspiryny i 100 ml spirytusu salicylowego. Rozpuszczamy tabletki w spirytusie - najlepiej zrobić to w jakimś pojemniku, który można zamknąć. Taką miksturę odstawiamy na kilka dni. Po tym czasie zyskuje najbardziej przez nas pożądane właściwości, więc możemy jej użyć. Moczymy w niej waciki, przykładamy do pięt i obwiązujemy je bandażem, folią, albo wkładamy ciasną skarpetkę. Tak przygotowane idziemy spać. Kiedy my słodko śpimy aspiryna i spirytus pracują nad tym, żeby nasze pięty były gładziutkie.

Uwaga, tej metody nie stosujemy, jeśli na naszych stopach są rany. Zatem przy głębokich pęknięciach lepiej skorzystać ze sposobu nr 1.

