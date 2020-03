Lifting rzęs: czym jest, ile kosztuje, jaki można uzyskać efekt?

Nie ma chyba kobiety, która nie marzyłaby o długich i gęstych rzęsach. Jedną z metod zyskujących na popularności jest lifting rzęs. Czym jest lifting rzęs? Ile kosztuje lifting rzęs? Jak długo się utrzymuje i czy jest bezpieczny? Odpowiedź znajdziecie w tekście!

Zdjęcie Lifting rzęs cieszy się coraz większą popularnością /123RF/PICSEL

Czym jest lifting rzęs?

Reklama

Lifting rzęs jest metodą polegającą na wizualnym zagęszczeniu, wydłużeniu i podkręceniu rzęs. To świetna alternatywa dla zagęszczania rzęs metodą 1 do 1 lub innych metod objętościowych.



Wykwalifikowana kosmetyczka nakłada na nasze naturalne rzęsy odpowiedni preparat. Następnie używa specjalnego silikonowego wałeczka, by podkręcić mokre rzęsy. Kolejny nałożony preparat utrwala nowy kształt rzęs. Zabieg często kończy aplikacja preparatu nawilżającego.

Ile kosztuje lifting rzęs?

Ceny liftingu rzęs wahają się od 70 do 150 złotych. Pamiętajmy, by wybrać dobry i sprawdzony salon kosmetyczny. Za lifting rzęs z laminacją zapłacimy ok. 200 złotych. Do laminowania rzęs używa się m.in. keratyny, która sprawia, że włoski są mocniejsze.

Jak długo utrzymuje się lifting rzęs?

Lifting rzęs utrzymuje się przeciętnie od 4 do 6 tygodni.

Zdjęcie Rzęsy po liftingu są podkręcone i podniesione / 123RF/PICSEL

Kiedy można malować rzęsy po liftingu?

Tuż po liftingu rzęsy są posklejane i wilgotne. Ważne, by przez 24 godziny od zabiegu nie myć ich, nie przecierać wacikiem i, tym bardziej, nie malować. Nie należy również używać kremu pod oczy.

Rzęsy po liftingu możemy malować po co najmniej 24 godzinach od zabiegu. Pamiętajmy, by przeczesywać je regularnie szczoteczką i wykonywać staranny demakijaż.

Rzęsy po liftingu po upływie doby możemy normalnie myć i przecierać płynem micerlarnym.

Czy lifting rzęs jest bezpieczny?

Lifting rzęs jest bezpieczną metodą, jednak nie wszyscy mogą się jej poddać.

Lifting rzęs - przeciwskazania

Przeciwskazaniami do wykonania liftingu rzęs są: wypadanie rzęs, zespół suchego oka, infekcje oczu i powiek, jaskra, zaćma, częste reakcje uczuleniowe.

Lifting rzęs - efekty

Lifting rzęs jest metodą, która gwarantuje wydłużenie, zagęszczenie i podkręcenie rzęs.



Efekt liftingu rzęs jest naturalny, dzięki niemu wiele kobiet rezygnuje z używania na co dzień tuszu do rzęs.



Lifting rzęs unosi włoski, przez co powiększa oko. Jeśli chcemy wzmocnić efekt liftingu rzęs, możemy postawić na laminację rzęs lub botoks rzęs.