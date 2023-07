Sposób Jennifer Lopez na cellulit

Jennifer Lopez urodziła się 24 lipca 1969 roku. Artystka niedawno obchodziła swoje 54 urodziny. Pomimo upływu lat, latynoska gwiazda nadal wygląda młodo, a figury pozazdrościłaby jej niejedna trzydziestolatka. Okazuje się jednak, że nawet bogata, amerykańska piosenkarka i aktorka boryka się z typowo kobiecymi problemami. Jednym z nich jest cellulit. Choć gwiazda robi wiele, by walczyć z pomarańczową skórką, nadal pojawiają się czasem na jej ciele niedoskonałości.

Niedawno dr Howard Murad - dermatolog i zaufana doradczyni latynoskiej gwiazdy w kwestiach pielęgnacji - zdradziła trik Jennifer Lopez na cellulit. Jeśli zależy jej na natychmiastowym efekcie, stosuje...samoopalacz. Dzięki temu wyrównuje koloryt skóry i może ukryć niedoskonałości, które na zdjęciach stają się niewidoczne. Jeśli zależy nam na idealnie gładkiej skórze na wakacyjnych zdjęciach, warto sięgnąć po trik Jennifer Lopez - to sprytny i tani sposób na każdą kieszeń.



Jennifer Lopez nie poprzestaje na samoopalaczu

Stosowanie samoopalacza to doraźny sposób, który pozwala ukryć niechcianą pomarańczową skórkę i sprawić, że nasze nogi będą prezentowały się na zdjęciach o wiele lepiej. Jednak ukrywanie cellulitu na fotografiach nie niweluje go w rzeczywistości, dlatego ważne są także inne czynniki, które pozwalają walczyć z tym uciążliwym problemem. Jennifer Lopez oprócz triku z samoopalaczem, stara się także na co dzień robić wiele, by pozbyć się grudek tłuszczu spod skóry. Aktorka i piosenkarka regularnie ćwiczy i dba o odpowiednią dietę. Choć wymaga to wiele wysiłku i systematyczności, gwiazda stara się swoim przykładem zachęcać i motywować kobiety do podjęcia wyzwań.



